Real Madrid'in mütevazı başlangıcının ardından, Florentino Perez'in yönettiği dev projeyi sarsabilecek bir gelişmeyle birlikte, takımın çevresinde mutlak bir şaşkınlık hali hâkim.

Real Madrid, 7 hafta geride kalırken 15 puanla La Liga puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor.

Real Madrid'in eski yıldızı Alvaro Benito, özellikle Atletico'ya karşı derbiyi 2-1 kaybetmenin ardından, Real Madrid'in yaşadıklarına dair analizinde son derece keskin bir tavır sergiledi.

Sport gazetesi, Alvaro Benito'nun Cadena Ser radyosuna verdiği demeçleri yayımladı. Benito şöyle konuştu: "Burada çok daha derin düşünmek gerekiyor. Eğer sahada aynı sorunları iki buçuk yıldır görüyorsan, bu sorunların doğası tamamen aynı demektir."

Şu vurguyu yaptı: "Teknik direktörlerin her birinin farklı bir yapısı olmasına rağmen, onlarla birlikte hiçbir değişiklik görmüyoruz. O halde sorun çok daha derinde. Öyle değil mi? Söylediğim bu."

Alvaro Benito sözlerine şöyle devam etti: "Sorunlar iki buçuk yıldır sürüyor ve hiçbir şey çözülmedi. Kazanabilirsin. Örneğin, son maçta Elche'ye karşı kazandın, ama takımın toplu düzeyde bıraktığı izlenim, aynı sorunların tekrarlandığı yönünde."

Şöyle devam etti: "Olağanüstü bir şey yaşanması dışında, Metropolitano stadına geldiğinde zaten gördüğümüz şeyi göreceğini hepimiz öngörebilirdik. Kazanabilir ya da kaybedebilirdin, ama ben kaybetmekten ya da kazanmaktan bahsetmiyorum, çünkü sonuca giden yol farklı güzergâhlar izleyebilir."

Şuna dikkat çekti: "Eğer Cuti Romero ilk yarıda atılsaydı, belki maçı kazanmayı bile başarabilirdin. Ben toplu izlenimden, oyun fikrinden, ne sunduğundan ve maçların çoğunda ilk on birine hangi oyuncuları koyacağından bahsediyorum."

Eski oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid ile bilinen felsefesini uygulamadığını, bunun da kontratak üzerine oynamak için net bir sisteme ihtiyaç duyan bir takım için ölümcül olabileceğini açıkladı.

Şunu belirtti: "Mourinho tarihsel olarak son derece güçlü, orta hatta konumlanmış bir savunma bloğuna, hatları birbirine yakın bir takıma, sert bir baskıya, topu geri kazandıktan sonra doğrudan ve hızlı bir hücuma dayanır. Mükemmel; sahip olduğu oyuncuların özellikleri göz önüne alındığında bu tarz Real için ideal olurdu, ama sorun şu ki biz bunu görmüyoruz."

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