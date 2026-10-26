Real Madrid'in eski yıldızı Flick'in zayıf noktasını ortaya çıkardı

Real Madrid'in eski oyuncusu ve hâlihazırda "Cadena SER" radyosunda analistlik yapan Alvaro Benito, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in benimsediği savunma anlayışını eleştirerek, savunma hattının abartılı biçimde öne çıkmasının büyük takımlara Katalan ekibinin kalesine ulaşmak için tekrar eden fırsatlar tanıdığını belirtti. Bu durum, "Spotify Camp Nou" sahasında Real Madrid'e 2-1 kaybedilen El Clasico'da da ortaya çıktı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Benito, Flick'i bir teknik direktör olarak beğendiğini ifade etti ancak savunmanın arkasındaki boşlukları değerlendirmek için gereken kaliteye ve hıza sahip rakiplerle karşılaştığında onun tarzının taşıdığı risklere karşı uyardı.

İspanyol analist şöyle konuştu: "Yıllar önce Flick'i bir teknik direktör olarak sevdiğimi söylemiştim ama Barcelona, her zamanki seviyesini ortaya koyan iyi takımlar karşısında kendini 5 ya da 5 kez kalecisiyle baş başa bulacak."

Üst düzey takımların bu boşlukları değerlendirebileceğini ekleyen Benito, Alman teknik direktörün bazı taktiksel yönlerde hâlâ çok fazla risk aldığının altını çizdi.

Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki zorluğunun sırrı

Eleştirilerine rağmen Benito, Barcelona'nın hücum anlayışını övdü ve takımın keyifli bir futbol sergilediğini, yüksek hızı ve sürekli baskısı sayesinde özellikle öne çıkan savunmasını cezalandıracak imkânlara sahip olmayan takımlar karşısında rakiplerinin çoğunu geçebildiğini vurguladı.

Ancak ona göre Real Madrid karşılaşması, Barcelona kendini Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi boşlukları değerlendirebilecek oyuncularla karşı karşıya bulduğunda bu anlayışın taşıdığı tehlikeyi gözler önüne serdi.

Real Madrid'in, oyuncularının son pasta ve hücum kararında daha iyi değerlendirmesi gereken 4 ya da 5 fırsat yakaladığını açıklayan Benito, Kraliyet ekibinin rakibine daha büyük bir zarar verebilecek durumda olduğunu düşündüğünü belirtti.

Mourinho'nun savunma planına övgü

Buna karşılık Benito, Real Madrid'in Jose Mourinho önderliğinde sergilediği takım disiplinini övdü ve takımın başarısının yalnızca hücumla sınırlı kalmadığını, savunmadaki bağlılıkla başladığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Herkes koştu ve kimsenin kurallara aykırı davranmadığı bir savunma planları vardı." İyi savunma organizasyonunun Real Madrid'e topu geri kazanma ve Barcelona'yı şaşırtma, ardından hücumda oyuncularının imkânlarını değerlendirme yeteneğini kazandırdığını açıkladı.

Kraliyet ekibinin Camp Nou'da Barcelona ile mücadele etmek için etkili bir yöntem bulduğunu ekleyen Benito, oyuncuların net bir planı uygulayıp ona bağlı kalma becerilerini kanıtlamasının ardından bu galibiyetin sezonu inşa etmek için önemli bir başlangıç noktası oluşturduğunu düşündüğünü belirtti.