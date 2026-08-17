Real Madrid'in eski yıldızı Barcelona'nın kararına inanamıyor: "Anlayamıyorum"

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski file bekçisi Santi Cañizares, Barcelona'nın forvet oyuncusu Ferran Torres'i 50 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e satma kararını eleştirdi. Cañizares, Katalan kulübünün, kariyerinin başında yaşadığı zorlukları geride bırakıp olgunluk ve istikrar aşamasına ulaşan oyuncudan vazgeçmek için yanlış zamanı seçtiğini savundu.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Cañizares, Torres'in ayrılığına yönelik itirazını yineledi ve Barcelona'nın başlangıçta onu transfer etmekle isabetli bir iş yaptığını, ancak oyuncunun tam da en iyi seviyesini sergilemeye ve fark yaratma kapasitesini kanıtlamaya başladığı sırada onu satarak hata ettiğini vurguladı.

Barcelona, aralarında Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Jesse Baucia'nın transferlerinin de bulunduğu birçok anlaşmaya imza attığı yoğun bir transfer dönemi geçirdi. Bu süreçte Rodri ve Joao Cancelo transferlerini bitirme yönündeki girişimleri sürerken, öncelikler listesinin başına Arjantinli Julian Alvarez'i koyarak gerçek bir forvet arayışını da devam ettirdi.

Buna karşılık takım kadrosunda birçok değişiklik yaşandı. Ansu Fati, Yan Verdugo ve Iñaki Peña takımdan ayrılırken, Ronald Araujo ve Marc-Andre ter Stegen kiralık olarak yola çıktı. Ancak Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferi, Cañizares açısından en tartışmalı anlaşma olmayı sürdürdü.

İspanyol kaleci, Torres'in zorlu başlangıçlarını hatırlatarak Valencia'dan İngiliz futboluna geçişinin oyuncuyu büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını, özellikle güçlü bir takımın içinde uyum sağlamanın güçlüğünün maçlardaki performansını ve özgüvenini etkilediğini belirtti.

Cañizares, Barcelona'nın Torres'e güvenerek doğru bir karar verdiğini, ancak kulübün bu tecrübeyi sonlandırmak için yanlış zamanı seçtiğini düşündüğünü söyledi ve şunları ekledi: "Barcelona onu zekice transfer etti ve Barcelona'ya uyum sağlamak zordur. Sonunda uyum sağlıyor, sonunda parlıyor, kariyerinin en iyi anını yaşıyor, finalde gol atıyor ve şimdi onu satma zamanı geldi. Oysa tam tersi doğru olurdu."

Cañizares, anlaşmanın 50 milyon euroluk maddi karşılığının oyuncudan vazgeçmek için yeterli bir gerekçe oluşturduğuna ikna olmadı ve Barcelona'nın piyasada aynı değerde garantili bir forveti bulup bulamayacağını sorguladı.

Şöyle devam etti: "Onu bedava bırakma, ama 50 milyon euro da bir hediye değil. Gol atan bir forvet o; piyasaya git ve bu parayla neyi elde edebileceğine bir bak."

Eski kaleci, Torres'in ayrılığına ilişkin tavrının bir anda ortaya çıkmadığını, tüm yaz boyunca bu transferi eleştirdiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Bu sözleri bütün yaz boyunca tekrarladım ve bunu anlayamıyorum."