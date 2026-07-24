Borja Mayoral, eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya ateş püskürerek, Portekizli çalıştırıcının yenilgiyi kabullenemediğini ve soyunma odasında kendisinin de takım arkadaşlarının da hoşlanmadığı uygunsuz açıklamalar yaptığını ifade etti.

Getafe'nin mevcut forvetinin bu sözleri, İspanyol "Marca" gazetesine verdiği ve Real Madrid'de Mourinho yönetiminde geçirdiği dönemin anılarını hatırladığı bir röportajda geldi.

Genç yaşına rağmen Mayoral, Zinedine Zidane ve Jose Mourinho gibi büyük teknik direktörlerin yönetiminde çalışma fırsatı buldu ve Portekizli çalıştırıcıdan çok şey öğrendiğini belirtti; ancak onun bazı davranışlarından duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi.

Mayoral şöyle konuştu: "Mourinho'da en çok hoşuma giden şey antrenmanlarıydı. Son derece rekabetçi ve çok keyifliydiler. Durumum ideal olmasa da onunla çalışmaktan keyif aldım."

Şunları ekledi: "Zamanla beni ayrıca şaşırttı; benimle yaptığı sohbetler ve bazı maçlardan önce bana söyledikleri sayesinde çalışmama değer verdiğini hissettim. Bir keresinde bana erken oynamayı hak ettiğimi söylediğini hatırlıyorum ve bir basın toplantısında beni çok övmüştü, bunu asla unutmayacağım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Son derece samimiydi ve Real Madrid'deki dönemi hakkında Gonzalo Villar ile Carles Perez gibi İspanyollarla çokça konuşurdu. Doğam gereği meraklı biri olduğum için fırsatı değerlendirip ona o dönemle ilgili birçok soru sordum."

Olumsuz tarafa gelince Mayoral sözlerini şöyle tamamladı: "Mourinho'da beni en çok rahatsız eden şey, yenilgiyi kabullenememesidir. Soyunma odasında hoşuma gitmeyen kötü açıklamalar yaptı. Bunlar sadece bana değil, takım arkadaşlarıma da yönelikti. Son derece rekabetçi bir insan olduğunu ve hepimizin öfke anında bir şeyler söyleyebileceğimizi anlıyorum; ama saygı her zaman ön planda olmalıdır."