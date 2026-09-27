Jacobo Ramon, İtalyan ekibi Como'da genç İspanyol savunmacının sergilediği parlak performansın ardından Real Madrid'in gelecek yaz kendisini geri almak istemesine rağmen, şu an için Real Madrid'e dönmek istemiyor.

Real Madrid, Ramon'u Como'ya satarken oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tutmuş, ayrıca İspanyol kulübüne oyuncuyu 9 milyon euro karşılığında geri alma imkânı tanıyan bir madde de sözleşmeye eklenmişti.

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Ancak İspanyol "AS" gazetesi, 21 yaşındaki stoperin Como'da büyük bir rahatlık hissetmesinin ardından şu an için Real Madrid'e dönmeyi düşünmediğini bildirdi. Oyuncu, takımda İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas'ın yönetimi altında forma giyiyor ve önemli bir rol üstleniyor.

Real, oyuncunun geri dönme ihtimalini geçtiğimiz yaz zaten gündeme getirmişti; ancak Ramon, yedek kulübesine oturmaktan çekindiği için bu fikri reddetmişti. Bu durumun gelecek yaz da tekrarlanması olası.

Genç savunmacıya olan ilgi Real Madrid ile sınırlı değil; gelişimi, başta Arsenal ve Chelsea olmak üzere Avrupa'nın önde gelen bazı kulüplerinin de dikkatini çekti. Bu iki kulüp de oyuncunun tutumunu takip ediyor.

Real, hem yerel hem de Avrupa arenasında büyük sıkıntılar yaşadığı iki sezonun ardından şu dönemde kadrosunu gençleştirmek için çalışıyor.