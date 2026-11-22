Real Madrid'in Celta Vigo karşısında aldığı zorlu galibiyetin ardından birçok oyuncu özel övgü topladı. Real Madrid'in geri dönüşünde etkili olan isimlerin parladığı karşılaşmada, oyuncuların performansına dair teknik analiz, gol atmanın ve farkı yaratmanın ötesine geçen beklentileri de ortaya koydu. Bu beklentiler özellikle bazı isimlerin takım görevlerine bağlılığıyla ilgiliydi.

Reklam

Real Madrid'in eski oyuncusu ve şu anda "Movistar Plus" kanalında yorumculuk yapan Álvaro Benito, "Cadena SER" radyosunda yayınlanan "Carrusel Deportivo" programının son bölümüne konuk olarak karşılaşmanın öne çıkan yönlerini değerlendirdi ve Jude Bellingham, Vinicius Junior ile Carlos Espí'nin performanslarına dikkat çekti.

Benito, Vinicius'un maçtaki performansından etkilendiğini belirtse de savunma katkısı ve takım oyununun Brezilyalı oyuncunun daha fazla özen göstermesi gereken bir konu olduğunu yineledi. Benito'ya göre bu durum, özellikle Real Madrid tüm oyuncuların savunma görevlerine katılmasını gerektiren taktik zorluklar dayatan rakiplerle karşılaştığında daha da önem kazanıyor.

Real Madrid'in eski oyuncusu, Brezilyalı kanat oyuncusu hakkında şunları söyledi: "O, maçın kaderini belirleyen bir oyuncu ve bu kimseyi şaşırtmıyor. Sorun, sizden savunmada ve takım halinde sorumluluk isteyen takımlarla karşılaştığınızda ortaya çıkıyor." Benito, Vinicius'un yeteneğinin ve hücum becerilerinin tartışma konusu olmadığını, ancak bunlardan tam anlamıyla yararlanabilmek için oyuncunun diğer alanlarda da katkı sunması gerektiğini düşünüyor.

Benito, Vinicius'un önündeki yolun net ve uygulanmasının kolay olduğunu vurguladı. Bu noktada, bireysel anlamda şimdiye kadar olağanüstü bir şey ortaya koymamasına rağmen savunmada büyük bir fedakârlık sergileyen Diomande'yi örnek gösterdi: "Diomande şu ana kadar olağanüstü bir şey yapmadı ama savunmada müthiş bir fedakârlık gösterdi ve Real Madrid bütünlüğü olan bir takım gibi göründü."

Reklam Reklam

Ayrıca okuyun: Benzema'nın hayaleti geri döndü, Mbappe utanç verici bir listenin zirvesinde

Related Topics

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

Benito sözlerini şöyle sürdürdü: "Vinicius bu yolu izlediğinde Real Madrid'in onunla hiçbir sorunu olmaz, çünkü o olağanüstü bir oyuncu. Savunma görevlerini yerine getirirse son derece faydalı bir oyuncu olur, çünkü muazzam bir potansiyele sahip."

Bellingham zirvede

Reklam

Öte yandan Benito, Jude Bellingham'a büyük övgüler yağdırdı: "Bellingham'ın en iyi versiyonunu izliyoruz. Oyuna etkisi eskisinden daha büyük, artık komple bir oyuncu. Bana göre dünyanın en iyi orta saha oyuncusu ve her şeyi yapabilecek kapasitede." Benito ayrıca İngiliz oyuncunun, maçın farklı evrelerinde etkili olmasını sağlayan çok yönlü becerilere sahip olduğunu belirtti.

Benito, Bellingham'ı asıl farklı kılan şeyin teknik ve fiziksel kapasitesinin ötesine geçtiğini düşünüyor. Oyuncunun hırsını, kazanma ve rekabet odaklı zihniyetini en büyük güçlü yanları olarak gösteren Benito, şu ifadeyi kullandı: "Bana göre bu, Bellingham'ın Real Madrid'deki en iyi dönemi."

Reklam

Ayrıca okuyun: Mbappe ve Bellingham, Real Madrid'de farkı yaratan hücum şifresi

Maçın kahramanı Espí'ye övgü

Reklam

Benito, Celta Vigo karşısında galibiyet golünü atan Carlos Espí'ye de değindi. Benito'ya göre genç santrfor, savunma oyuncuları için başa çıkılması zor bir hücum seçeneği olmasını sağlayan özelliklere sahip. Üstelik bu tip forvetler günümüz futbolunda oldukça nadir.

Real Madrid'in eski oyuncusu şöyle konuştu: "Karşısında savunma yapılması zor bir oyuncu, çünkü günümüz futbolunda bu tip forvet neredeyse yok. Transferi konusunda şüpheler varsa, bunlar tamamen ortadan kalktı."

Reklam

Ayrıca okuyun: Tarihi bir rekora yaklaştı, Roma'nın yıldızı Kane, Raphinha ve Mbappe'yi şaşırtıyor