Real Madrid'in eski teknik direktörü İtalyan Fabio Capello, Portekizli José Mourinho'nun yeni sezon hazırlık döneminde başkentli ekiple yaptığı çalışmayı takdirle karşılıyor.

Real Madrid, bu sezon La Liga'daki yolculuğuna deplasmanda Espanyol'u 2-1 mağlup ederek başladı; ardından Bernabéu'da Real Sociedad'ı 4-1 yendi.

Defensa Central, Fabio Capello'nun La Gazzetta dello Sport gazetesinde yayımladığı analizini paylaştı.

Capello, "Real Madrid'i geçen sezonla kıyaslarsak, bana öyle geliyor ki José Mourinho sorunları şimdiden çözmüş" dedi.

Capello şöyle devam etti: "Real Madrid oyuncuları artık bir takım olarak oynuyor, dolayısıyla Vinicius, Mbappé, Bellingham ve arkadaşlarının sahip olduğu muazzam kalite ortaya çıkmaya başladı."

Capello, "Eğer Mourinho kontrolü sürdürürse, Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yenilmesi gereken takım olacak" diye ekledi.

Portekizli teknik direktör, en baştan çok katı olmak istemedi; bunun yerine asgari düzeyde bağlılık ve disiplin talep ederek işe başladı.

Şimdi ise, Capello'nun da doğru bir şekilde söylediği gibi, temel nokta teknik direktörün tüm oyuncuların bu çalışma ve süreklilik seviyesini korumasını sağlamayı başarması olacak.

Bu durumda, Real Madrid gerçekten de Şampiyonlar Ligi, La Liga ve başka herhangi bir kupa için mücadele edebilecek konumda olacak.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz.