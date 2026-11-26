Real Madrid'de skor her şey değil, beş gollü bir galibiyet de her şeyin yolunda gittiğinin kanıtı sayılmaz. Eindhoven karşısında alınan 5-1'lik farklı galibiyetin ardında belirgin açıklar ortaya çıktı ve tek bir maç, Madrid ekibinin yeniden zirveye dönmek için neye ihtiyaç duyduğunu gözler önüne serdi.

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Real Madrid'in eski gözlemcisi Manolo Romero, yaranın üzerine parmak basmaktan çekinmedi ve İspanyol radyosu Cadena SER'de yayınlanan "El Bar" programında açık ve doğrudan bir talepte bulundu: "Real Madrid, kış transfer döneminde hiç ertelemeden ve beklemeden bir stoper ile bir orta saha oyuncusu transfer etmeli."

Romero şöyle konuştu: "Eindhoven karşısında yaşananlar, farklı galibiyete rağmen kulüp yönetimi için bir alarm zili olmalı. Takım ilk yarıda skorda geride kaldı, fiziksel olarak hazır olmayan oyunculara güvenilmesinin ardından kadroda belirgin bir karmaşa yaşadı. Ardından teknik direktör José Mourinho devre arasında müdahale ederek gidişatı düzeltti."

Romero ekledi: "Önce kazanmak, sonra taraftarı memnun etmek. Real Madrid'in, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, ilk kuralı budur ve Mourinho birkaç gün önce tam tersini yaptı." Romero, ilk yarının teknik direktörün aleyhine geliştiğini, ancak onun "Bu saçmalığa yeter" diyecek cesareti gösterdiğini ve ikinci yarıda her şeyin değiştiğini vurguladı.

Ancak Romero, saha içindeki hataları düzeltmenin tek başına yeterli olmadığını, gerçek çözümün transfer piyasasından başladığını düşünüyor. Kararlı bir şekilde şunları söyledi: "Bir stoper ve bir orta saha oyuncusu eksiğimiz var. Bu bir görüş değil, gerçeğin ta kendisi."

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Savunmada ise Romero, mevcut durumun hiçbir sürprizi kaldırmayacağını açıkladı: Huijsen ve Konaté faydalı oyuncular, ama ikisinden biri sakatlanırsa ne olacak? Militão ve Rüdiger'e gelince, onun ifadesiyle, mevcut formlarıyla herhangi bir forvet onları kolayca geçebilir.

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Romero, önümüzdeki aralık ayında en az bir savunma oyuncusu transfer edilmesini talep etti ve Cesc Fàbregas yönetimindeki İtalyan ekibi Como'da kiralık olarak forma giyen Jacobo Ramón'un dönüşünün faydalı olacağını, ancak bunun tek başına sorunu tamamen çözmeyeceğini belirtti.

İkinci talep ise daha da acildi: orta sahada düzen ve kontrol sağlayabilecek, takıma büyük maçlarda eksikliğini hissettiği dengeyi kazandıracak üst düzey bir orta saha oyuncusu transfer etmek.

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Romero, "Orta sahada Bernardo Silva ve Güler'in bulunması yeterli değil. Bu pozisyonda gerçek futbol oynayabilecek, Bellingham'a alan açacak bir oyuncuya ihtiyacımız var" dedi.

Romero, İngiliz yıldız Jude Bellingham'ı da övdü; Real Madrid'e geldiğinden bu yana en iyi dönemini yaşadığını ve saha içinde takımın gerçek lideri haline geldiğini vurguladı. Ancak Bellingham'ın her şeyi tek başına yapamayacağının, arkasında oynayacak, onu koruyacak ve çevresinde oyunu organize edecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

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Tchouaméni hakkında ise sakatlıktan döndüğünü ve her zamankinden daha yavaş olduğunu, ancak yine de faydalı bir oyuncu olmaya devam ettiğini belirtti. Camavinga ise geçen sezona göre fiziksel olarak biraz daha iyi durumda, fakat takımın tabloyu tamamlayacak eksik bir parçaya hâlâ ihtiyacı var.

Romero, piyasadaki görevin zorluğunu da kabul etti; istediği Declan Rice, Vitinha ve Szoboszlai gibi oyuncuların ulaşılabilir olmadığını, Mac Allister'in ise Liverpool'la sözleşmesini yenileyeceğini açıkladı. Yine de transfer edilebilecek bir ya da iki oyuncu bulunduğunu ve Real Madrid'in hemen onların peşine düşmesi gerektiğini vurguladı.

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Felix Nmecha'yı Real Madrid orta sahasına ihtiyaç duyduğu düzeni kazandırabilecek gerçekçi bir seçenek olarak öneren Romero, "Orta sahaya biraz düzen getirebilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var, çünkü bu olmadan işler çok zor olacak" dedi.

Romero sözlerini yönetime ve teknik direktöre net bir mesajla bitirdi: Real Madrid tüm kupalar için yarışmak istiyorsa şimdi harekete geçmeli. Kaleyi koruyacak bir savunmacı ve oyunu yönlendirecek bir orta saha oyuncusu, farklı galibiyet yalnızca aldatıcı bir sonuca dönüşmeden önce sezonu kurtarmanın anahtarı.