La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle Celta Vigo maçında takımının başında yer alması oldukça zor görünürken, gözler İspanyol devinin başında sahaya çıkacak isme çevrilirken, takımın başında yine bir Ancelotti olacak.

Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan oğlu Davide Ancelotti'nin Celta Vigo karşısında takımın başında yer alması beklenirken, bu karşılaşma genç antrenörün kariyerinde ilk birinci adamlık deneyimi olacak.

Davide, babasının Real Madrid'deki ilk döneminde de teknik heyette yer almış ve takımın fiziksel gelişiminden sorumlu olmuştu.

Ruiz transferinde kilit isimdi

Babasının Real Madrid'den ayrılarak, Napoli'nin başına geçmesiyle beraber yeni takımındaki rolü de değişen Davide İtalyan takımında yardımcı antrenörlük yapmıştı. Yardımcı antrenörlüğün yanı sıra analistlik ve danışmanlık görevini de yürüten Davide, Napoli'nin Fabian Ruiz transferinde de oldukça belirleyici rol oynamıştı.

Babasının Real Madrid'deki ilk dönemi sırasında Sevillalı bir kız arkadaşı olan Davide, Carlo Ancelotti'nin boşta olduğu sezon boyunca sık sık Sevilla'yı ziyaret eden Davide, burada Real Betis forması giyen Ruiz'i yakından takip etme imkanı bulmuştu.

32 yaşındaki Davide, antrenörlüğe 23 yaşında babasının yanında PSG'de başlamıştı.

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