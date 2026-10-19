Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakaları kapsamında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid - Leipzig maçını yönetmek üzere Romanyalı hakem Istvan Kovacs'ı atadığını açıkladı. Video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" sorumluluğunu ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski üstlenecek.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, 42 yaşındaki Kovacs, Avrupa Futbol Federasyonu hakemlerinin elit kategorisine mensup olup 2010 yılından bu yana uluslararası kokartı taşıyor. Bu, kendisinin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yöneteceği ilk maç olacak.

Maç, Romanyalı hakem için özel bir öneme sahip; zira bu, onun Avrupa müsabakalarında Real Madrid için yöneteceği altıncı karşılaşma olacak. Zira kraliyet takımıyla daha önceki maçlarında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet görülmüştü.

Real Madrid'in Kovacs yönetimindeki son mağlubiyeti Liverpool karşısında yaşanmıştı; İspanyol takımı geçen sezonun lig aşamasında Anfield Stadı'nda 1-0 kaybetmişti.

İlk mağlubiyet ise 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiltere'de Manchester City karşısında 4-3'lük sonuçla gelmişti.

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 RBL

Buna karşılık Real Madrid, Romanyalı hakemin yönettiği diğer maçlarda 3 galibiyet elde etti. Bu galibiyetler, 2022-2023 sezonu son 16 turu ilk maçında Liverpool'a karşı 5-2'lik zaferle başladı; ardından grup aşamasında Santiago Bernabeu Stadı'nda Borussia Dortmund'u aynı skorla ezip geçti; 2024-2025 sezonu eleme turları rövanş maçında ise Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.

Real Madrid - Leipzig karşılaşması, Kovacs'ın Avrupa müsabakalarından birinde bir Alman takımının maçını yöneteceği ilk sefer olacak ve Romanyalı hakem için kıta sahnesinde yeni bir sınav niteliği taşıyacak.