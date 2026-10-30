Kylian Mbappé krizi nedeniyle Çin ekranları kapılarını Real Madrid'e kapatırken, Barcelona kendisini Pekin'deki yayın yasağı kararındaki bölünmenin en büyük kazananı olarak buldu ve yüz milyonlarca Çinli taraftarın önünde görünmeye devam etmesini garantiledi.

"Mundo Deportivo", Mbappé'nin merhum Çin lideri Mao Zedong'u "diktatör" olarak nitelendirmesiyle patlak veren tartışmanın ardından geçen günlerin sonrasında, İspanya La Liga'sının Çin'deki yayın haritasına ilişkin yeni anlaşmanın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Bu açıklama, Mbappé ve Real Madrid'e birçok sponsorluk sözleşmesine ve reddedilen resmi bir özre mal olmuştu.

İspanyol gazetesi, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın İspanya'daki Çin Büyükelçisi ile yürüttüğü çabaların kayıpları azaltmayı başardığını ve toplu yayın yasağını önlediğini, böylece yayın haklarına sahip iki platformdan birbiriyle çelişen iki kararın çıktığını doğruladı.

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Resmi CCTV kanalının sahibi olan "China Media" grubunun oluşturduğu ilk platform, Mbappé'nin açıklamalarının "Çin halkına hakaret niteliğinde olduğunu ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını" değerlendirerek, İspanya La Liga'sının tüm maçlarının yayınını geçici olarak askıya alma yönünde en sert kararı aldı ve oyuncu ile kulübünün özürlerini reddetti.

Çinli grubun bir temsilcisi uyarı niteliğindeki bir mesajda şöyle dedi: "Sözlerini dinleyeceğiz, ancak eylemlerini yakından izleyeceğiz."

İkinci platform olan ve telekomünikasyon devi China Mobile'a bağlı olup La Liga haklarına 2030 yılına kadar sahip bulunan Migu şirketi ise doğrudan Barcelona'nın lehine işleyen seçici bir yol benimsedi.

Şirket, "Real Madrid'in yer aldığı maçlar hariç olmak üzere turnuvanın tamamını" yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.

Bu, pratikte Barcelona'nın ve diğer La Liga kulüplerinin maçlarının Migu platformu üzerinden Çinli izleyiciye açık kalacağı, buna karşın yalnızca Real Madrid'in maçlarının -ister ligde ister platformun yayınladığı diğer müsabakalarda olsun- yasaklanacağı anlamına geliyor.

Bu kararla Barcelona, Mbappé depreminden en az kayıpla çıkan tek büyük takım haline geliyor. Zira Asya pazarındaki devasa pazarlama ve taraftar varlığını koruyacak; geleneksel ezeli rakibi ise ekranlardan uzak kalacak. Bu durum, krizin tam ortasında Katalan kulübüne beklenmedik bir ticari ve medyatik üstünlük sağlıyor.