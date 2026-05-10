Real Madrid'in Barcelona karşısında 2-0 gerideyken Mbappé aniden Instagram'da bir açıklama yaptı

Kylian Mbappé, Pazar akşamı El Clásico'da kendisi oynamadan ortalığı karıştırdı. Takımı Real Madrid, Barcelona karşısında erken saatlerde 2-0 gerideyken, Fransız yıldız forvetin dikkat çekici bir Instagram Hikayesi aniden ortaya çıktı: Mbappé, maçın yayınlandığı televizyon ekranının fotoğrafının altına “Hala Madrid” yazmıştı.

Gönderinin zamanlaması dikkat çekici. Gönderinin yapıldığı anda Barcelona, Marcus Rashford ve Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öndeydi. Mbappé, kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor ve maçı evinden izliyor, ancak tam da Real Madrid'in Barcelona tarafından ezildiği anda çevrimiçi olarak sesini duyurmaya karar verdi.

İspanya'da Mbappé'nin paylaşımı hemen tartışmalara yol açtı. Gazeteci Fran Navarro, X'te "Birisi Mbappé'ye, El Clásico'da 2-0 gerideyken böyle bir paylaşım yapmamanın daha iyi olacağını açıklamalı" dedi.

Mbappé, bu sezon 41 maçta 41 gol gibi etkileyici istatistiklere rağmen, haftalardır Real Madrid taraftarlarının yoğun eleştirilerine maruz kalıyor. Taraftarlar ise ona bağlılık eksikliği ile suçluyor ve onu kulüp içindeki huzursuzluğun sembolü olarak görüyor.

Taraftarların hoşnutsuzluğu, bu hafta onun ayrılmasını talep eden devasa bir çevrimiçi imza kampanyasına yol açtı. Çeşitli İspanyol ve uluslararası medya kuruluşlarına göre, bu imza kampanyası milyonlarca kez imzalandı. Mbappé'ye yönelik eleştiriler, iyileşme sürecinde Sicilya'da tatil yaptığı ortaya çıktıktan sonra daha da arttı.

Real Madrid kadrosunda da forvet oyuncusu etrafında bir kargaşa olduğu söyleniyor. İspanyol medyası geçtiğimiz günlerde Mbappé'nin Vinícius Júnior ve Jude Bellingham dahil olmak üzere birçok takım arkadaşıyla iyi geçinemediğini bildirdi. Ayrıca The Athletic, Mbappé'nin Real Madrid'in bir antrenmanı sırasında öfkelendiğini yazdı.







