Real Madrid’in Avusturyalı yıldızı yeni yıl için hedefini açıkladı: “İspanyolca röportaj vermek istiyorum.”

Real Madrid'in Avusturyalı defans oyuncusu David Alaba, efsanevi eski kaptanlar Fernando Hierro ve Sergio Ramos gibi 4 numaralı formayı giymesini kulübün istediğini söylüyor. Bu numarayı "gururla" giyiyor. Avusturyalı Kurier gazetesine verdiği röportajda oyuncu, bu sayının Real Madrid'de "özel bir geçmişi" olduğunu vurguluyor.

"Ayrıca, bununla benden beklentilerin daha da büyük olacağı açıktı."

İspanyolca hakkında

Nijeryalı bir babanın ve Filipinli bir annenin oğlu olan Avusturyalı savunmacı, İspanyolca bilgisine gelince, şimdiden samimi konuşmaları sürdürmeyi başardığını söylüyor.

"(Takımdaki) çoğu İngilizce bilmiyor, bu da beni İspanyolca konuşmaya zorluyor. (Ama) bir röportaj vermek (İspanyolca) bu başka bir şey olurdu," diye sınırlamalarını kabul ediyor.

2022 yılı için hedeflerinden birinin İspanyolca röportaj vermek olduğunu da ekliyor.

Savunma oyuncusu, geçen yazdan bu yana ikinci olan koronavirüs ile son enfeksiyonunda, birkaç semptomla oldukça iyi bir şekilde üstesinden geldiğini söylüyor.

Her halükarda, covid-19'a karşı tam aşılandığını onaylıyor.

Alaba, yeni yıl için sportif hedefleri arasında ilk önce Real Madrid ile ligi kazanmayı ve diğer yarışmalarda mümkün olduğunca ileri gitmeyi vurguluyor.

Avusturya'da sekizinci kez yılın futbolcusu seçilen Alaba, "(Avusturya) milli takımıyla play-off'lardan geçerek Dünya Kupası'na ulaşma olasılığımız var. Bu benim hayalim," diyerek sözlerini sonlandırıyor.

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