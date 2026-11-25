Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeni formata geçildiğinden bu yana ulaşamadığı bir hedefe yaklaştı. Turnuvadaki ilk beş maçının tamamını kazanan İspanyol ekibi, lig aşamasında ilk 8 kulüp arasında yer almaya neredeyse tek adım uzaklıkta.

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Kraliyet ekibi, 2026-2027 sezonunda alınabilecek 15 puanın 15'ini topladı. Bu tablo, 15 şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi'nin rekortmeni olan bir takım için olağan görünebilir; ancak bu kez ayrı bir önem taşıyor, zira Real Madrid 2024-2025 sezonunda yeni formatın uygulanmaya başlamasından bu yana lig aşamasını ilk sekiz içinde bitirmeyi başaramadı.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Real Madrid'in, son 16 turuna doğrudan katılımını neredeyse garantilemesi ve son 16 play-off turunu oynamaktan kurtulması için teorik olarak kalan üç maçından yalnızca birini kazanması yeterli.

Kraliyet ekibinin önünde üç maç kaldı: ikisi deplasmanda Arsenal ve Şahtar karşısında, biri de Santiago Bernabéu'da LASK'a karşı.

José Mourinho, Eindhoven maçı öncesinde play-off'tan kaçınmak için yeterli puanı toplamanın önemine vurgu yapmış ve şöyle demişti: “12 puan bize huzur veriyor... Ama devam etmeliyiz, çünkü play-off oynamak istemiyoruz.”

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Hollanda ekibini de yenen Real Madrid, art arda beş galibiyetle turnuvaya yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürdü.

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Mourinho play-off çilesini iyi biliyor

Mourinho'nun lig aşamasını ilk 8'de bitirmenin önemini vurgulaması için ek bir nedeni de var: Geçen sezon Real Madrid'i play-off'a düşüren takımın teknik direktörü oydu.

Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Benfica, lig aşamasının son haftasında Real Madrid'i doğrudan tur atlamaktan mahrum bırakmıştı. İspanyol ekibine play-off'tan kurtulmak için beraberlik yetiyordu, ancak Benfica'nın Ukraynalı kalecisi Anatoliy Trubin uzatma dakikalarında attığı golle Real Madrid'i ilk sekizin dışına itti ve Benfica'yı play-off'a taşıdı.

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Ardından kura, iki takımı yeniden karşı karşıya getirdi. Büyük tartışmalara sahne olan eşleşmede, Lizbon'daki ilk maçta Vinícius Júnior'un Prestianni'nin ırkçı hakaretlerine maruz kaldığı olay da yaşandı.

Real Madrid o tura, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya kaybedilmesinin ardından ocak ayında Xabi Alonso'nun görevine son verilmesiyle göreve gelen Álvaro Arbeloa yönetiminde girmişti.

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Real Madrid geçen sezon lig aşamasını Liverpool, Manchester City ve Benfica'ya karşı aldığı üç yenilginin ardından dokuzuncu sırada tamamladı ve play-off oynamak zorunda kaldı.

Bir önceki sezon daha da zordu

Ondan önceki sezon Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in Avrupa'daki başlangıcı daha da sancılıydı; takım ilk beş maçının üçünü Lille, Milan ve Liverpool karşısında kaybetti.

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Son üç maçını kazanmasına rağmen on birinci sıranın üzerine çıkamayan takım, yine play-off oynamak zorunda kaldı.

Bu kez Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile eşleşen Real Madrid, İngiliz ekibini hem ilk maçta hem rövanşta yenerek turu geçti, bir sonraki turda ise Atlético Madrid ile karşılaştı. Penaltılarla sonuçlanan eşleşme, Julián Álvarez'in topa art arda iki kez dokunduğu pozisyon nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı.

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Real Madrid'in o sezonki Avrupa macerası çeyrek finalde Arsenal karşısında sona erdi. Geçen sezon ise Bayern Münih'e elenen Real Madrid, Alman ekibi karşısında yarı finale Arsenal eşleşmesine kıyasla daha çok yaklaşmıştı.

Real Madrid, mart ayındaki dinlenme fırsatına bir adım uzaklıkta

Şu anda 15 puanı bulunan Real Madrid, rakiplerinin çoğuna kıyasla oldukça rahat bir konumda.

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Bir galibiyet daha, Real Madrid'in ilk 8'e girmesini neredeyse kesinleştirecek. Bu da takıma play-off'ta iki ek maç oynamak yerine mart ayına kadar Şampiyonlar Ligi'ne ara verip dinlenme fırsatı sunacak.

Bu senaryonun önemi yalnızca Avrupa cephesiyle sınırlı değil. Real Madrid maç takvimini yönetmekte daha geniş bir alana kavuşacak, oyuncularının üzerindeki fiziksel ve zihinsel yük hafifleyecek; ayrıca La Liga şampiyonluk yarışında ek bir avantaj elde edecek.

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Play-off oynamak zorunda kaldığı iki sezonun ardından bu kez Kraliyet ekibinin lig aşamasını ilk sekiz içinde bitirmesinin önü açık görünüyor. Bu da sezonun ikinci yarısındaki hesaplarında önemli bir fark yaratacak.