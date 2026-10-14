Real Madrid'in avantajına rağmen Barcelona, United'ın cevheri için yarıştan çekilmedi

Genç yetenek JJ Gabriel'in çevresindekiler, Manchester United'dan ayrılmasını istemekle doğru kararı verdiklerine inanıyor; zira oyuncuyla ilgili Old Trafford'un içinden gelen sızıntılar, geleceğini İngiliz kulübünden uzakta arama gerekliliğine dair kanaatlerini pekiştirdi.

Bu konuda İngiliz "TEAMtalk" sitesi, büyük beğeni toplayan genç forvet Gabriel'in geçen yaz sonlarında, 16 yaşına girmesinden kısa bir süre önce Manchester United'dan ayrılmak istediğini, ancak kulübün bunu reddettiğini aktardı.

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United yönetimi, Avrupa'nın en çok talep gören genç yeteneklerinden birini elinde tutmak amacıyla görüşmelerini sürdürdü, ancak Gabriel cephesi Manchester dışındaki fırsatları değerlendirme konusunda ısrarını korudu.

Daha önce "TEAMtalk", dünya futbolunun en önde gelen menajerlerinden biri olan Ali Barat'ın, bu ayın başlarında 16 yaşına girmesinin ardından Gabriel'i temsil etmeye başladığını ortaya çıkarmıştı.

Barat zaman kaybetmedi; hızla harekete geçti ve genç oyuncu bir sonraki adımını değerlendirirken son haftalarda görüşmelere başladı.

Aynı site geçen yaz, Gabriel yarışında İngiliz kulüpleri arasında Chelsea'nin önde olduğunu, ancak oyuncunun bir sonraki tecrübesini İngiltere dışında yaşamaya yöneldiğine dair sinyaller aldığını da ortaya koymuştu.

Hem Real Madrid hem de Barcelona, genç forvetle anlaşma imkânı konusunda görüşmeler yaptı, ancak İspanyol devinin sunduğu teklif oyuncunun çevresinde özel bir cazibeye sahip.

Bayern Münih de Gabriel hakkında görüşmelere girdi, fakat kaynaklar Alman kulübünün İspanya'da sunulan mali paketi karşılamaya hazır olmadığını belirtti. Rapora göre benzer gerekçeler Paris Saint-Germain'in transferle ilgili ilgisini de etkiledi.

Görüşmeler sürüyor

Ali Barat liderliğindeki Gabriel'in temsilcileri, oyuncunun gelişimi için en uygun adımı değerlendirirken Real Madrid ve Barcelona ile görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan Gabriel'e yakın kaynaklar, oyuncunun kulüpte kalma ihtimalini değerlendirdiği dönemdeki talepleriyle ilgili olarak Manchester United içinde dolaşan iddialara yanıt verdi.

Gabriel'in çevresindekiler, taleplerini ele alan haberlerin hayal kırıklığı yarattığı ve bu haberlerin Old Trafford'dan uzakta yeni bir fırsat aramanın "doğru karar olduğu" yönündeki kanaatlerini yalnızca pekiştirdiği görüşünde.







