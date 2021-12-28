Real Madrid’in Alman yıldızı Kroos’un futbolculuk sonrası kariyerinde teknik direktörlük olmayacak

Toni Kroos, Real Madrid taraftarlarının özlediği haline geri döndü. Alman yıldız, kasık sorunlarının üstesinden gelmiş gibi görünüyor ve 2021'i en iyi şekilde tamamlayarak liderin orta sahasına liderlik ediyor.

Paslarının milimetrik hassasiyeti, 12 asistle yılı ligin en çok asist yapan oyuncusu olarak bitirmesini sağladı. Onu takım arkadaşı Benzema ve Levante oyuncusu Jorge de Frutos yakından takip etti.

Toni Kroos'u sahada gördüğünüzde ilerde iyi bir teknik direktör olacağını kolayca düşünebilirsiniz. Alman futbolcu, sahanın içinden oyunu ne kadar net görse ve yorumlasa da kenar yönetimi hakkında hiçbir şey bilmek istemiyor. Bu konu hakkında ders almak istemiyor.

Saha dışında Kroos

Kroos özel bir tip, soyunma odasında buz gibi soğuk olduğunu söylüyorlar. Bunu kanıtlayan görüntüler var, belki de hiçbiri Maracana'daki gibi değil. 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan hemen sonra Angela Merkel, takımını tebrik etmek ve anı ölümsüzleştirmek için Alman soyunma odasına iniyor. Fotoğraf, Şansölye'nin etrafındaki tüm Alman ekibini gösteriyor. Biri hariç arka planda, tek başına oturan bir figür var: Kroos.

Kardeşi Felix ile haftalık olarak yayınladığı Podcast sayesinde artık Kroos'un evi hakkında daha çok şey biliniyor. Herhangi bir konuda argümanlarla (futbolda eşcinsellik, Suudi Arabistan'da insan hakları, aile hayatı, tutkuyla atılan paslar) konuşuyor.

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