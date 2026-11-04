Real Madrid, taktik değişikliklerin ve bireysel yeteneklerin damga vurduğu heyecan dolu maçta AEK Atina'yı 3-2 yenerek Avrupa'daki kusursuz karnesini korudu. İki kez geriye düşmesine rağmen karakteristik direncini gösteren İspanyol devi, son anlarda üç puanı aldı.

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Real Madrid, Atina'da mücadeleci AEK'yi beş gollü bir maçta mağlup ederken taktiksel esnekliğinin sınırlarını zorladı. Jose Mourinho'nun takımı topa %70 oranında sahip olarak oyuna hükmetti, ancak ev sahibinin dikine oyununa karşı savunmasız kaldı. Aboubakary Koita'nın erken golüyle geriye düşen Madrid, AEK'nin kompakt 4-4-2 savunmasını aşmak için topa yoğun biçimde sahip olmak zorunda kaldı. Jude Bellingham skoru eşitledi, ancak Madrid oyun üstünlüğünü savunma güvenliğine dönüştürmekte zorlandığı için maç boyunca tehlike altında kaldı.

İkinci yarı, Stavros Pilios'un 75. dakikada AEK'yi yeniden öne geçirmesiyle kaotik bir hâl aldı. Madrid'in yanıtı gecikmedi ve planlıydı. Oyuna giren dinç oyuncular son bir hücum fırsatı yarattı. Kylian Mbappé, AEK'nin golünden kısa süre sonra skoru eşitledi, ancak belirleyici hamle Federico Valverde'nin son bölümde oyuna alınması oldu. Uruguaylı oyuncu, uzatma dakikalarının ikincisinde uzak mesafeden attığı kendine özgü golle Yunan ekibinin umutlarını yıktı ve Madrid'in dört maçta dört galibiyetle lig aşamasının zirvesindeki yerini korumasını sağladı.

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois - 6/10

Belçikalı kaleci için sinir bozucu bir akşamdı. Kaleyi bulan beş şutla karşılaştı ve yalnızca 0,87'lik yenilen gol beklentisine (xGC) rağmen iki gol yedi. AEK'nin bitiricilikteki isabeti karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu. Madrid'in uzun süre topa sahip olduğu bölümlerde büyük ölçüde oyunu izledi; üç kurtarışla farkın açılmasını önledi.

Denzel Dumfries - 6/10

Sağ kanatta genişlik sağlayan Dumfries, hücum bölgesinde sık sık oyuna katıldı ve isabetli bir ortayla Mbappe'nin ikinci golünün hazırlayıcısı oldu. Ancak 80. dakikada, kornerin ardından yakın mesafeden çektiği şut kurtarılınca önemli bir gol fırsatını kaçırdı. Madrid öne çıktığında AEK'nin geçiş hücumlarında savunmada pozisyon dışında yakalandı.

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Éder Militão - 5/10

Brezilyalı stoper inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Uzaktan şutlarla hücumları canlandırmaya çalıştı ve bir kornerde kafa vuruşuyla kaleyi buldu. Buna karşın Jovic ve Koita'nın doğrudan kaleye yönelen oyunuyla baş etmekte zorlandı. AEK'nin ikinci golüyle sonuçlanan hızlı hücumdaki pozisyon alışı soru işareti yarattı.

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Antonio Rüdiger - 7/10

Real Madrid savunmasının dayanağı olan Rüdiger, pas dağıtımında son derece istikrarlıydı: Denediği 77 pasın 75'ini tamamladı (%97). Topun Madrid'de kalmasında ve AEK'nin baskıyı sürdürmesini engellemede önemli rol oynadı. Yine de takımın savunma düzeni kontra ataklarda aksadı.

Marc Cucurella - 5/10

Zaman zaman içe kat eden bek rolünde oynayan Cucurella, Bellingham'ın ilk golünün hazırlayıcısı oldu. Ancak maçın geneline düzenli biçimde etki etmekte zorlandı. 55. dakikada önemli bir gol fırsatını kaçırdı; Mourinho'nun daha hücumcu bir düzene geçmesiyle 81. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

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Orta saha

Eduardo Camavinga - 8/10

Orta sahada olağanüstü bir performans sergiledi. Madrid'in topa %70 oranında sahip olmasının başlıca nedeniydi. Tam 12 ikili mücadele kazandı ve 7 başarılı müdahaleye imza attı. Orta alandaki tehlikeleri bertaraf etmesi, yaratıcı oyuncuların ileride kalmasını sağladı.

Bernardo Silva - 6/10

Kendi yüksek standartlarına göre nispeten sakin bir maç geçirdi. Savunma ile kanat arasındaki boşluklarda oynayan Silva, AEK'nin geride kurduğu savunmaya karşı kilit pası bulmakta zorlandı. Yaklaşık beş metreden yaptığı kafa vuruşuyla önemli bir fırsatı kaçırdı ve 67. dakikada yerini Endrick'e bıraktı.

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Jude Bellingham - 7/10

İngiliz oyuncu, ilk yarıda hücumun odak noktasıydı. 32. dakikada sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşla kritik beraberlik golünü attı. Toplam üç şut çekti ve Madrid galibiyet golünü ararken maçın son bölümünde yerini Carlos Espí'ye bıraktı.

Hücum

Yan Diomande - 5/10

Hücum üçlüsünün sağında görevlendirilen Diomande, önemli bir etki yaratamadı. 27. dakikada kaleyi bulmayan bir şut çekti, ancak yerini maçın galibiyet golünü atan Valverde'ye bırakmadan önce başlıca hücum organizasyonlarının büyük ölçüde dışında kaldı.

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Vinícius Júnior - 6/10

Brezilyalı oyuncu sol kanatta sürekli tehdit oluşturdu, ancak alışıldık bitiriciliğini gösteremedi. İki şutu engellendi, diğer iki denemesinde ise kaleyi bulamadı. Driplingleriyle savunmacıları üzerine çekip takım arkadaşlarına alan açtı. Taktiksel değişiklikler sırasında, 81. dakikada oyundan alındı.

Kylian Mbappé - 7/10

Fransız oyuncu çok sayıda şut çekti. Toplam 7 şut ve 1,36'lık yüksek gol beklentisiyle (xG) maçta bu iki istatistikte de öne çıktı. Sonunda 78. dakikada beraberlik golünü atarak maçın son bölümündeki dramatik anların önünü açtı. Birkaç fırsatı kaçırmasına rağmen maç boyunca üst düzey hareketliliğini korudu.

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Yedekler ve teknik direktör

Federico Valverde - 9/10

Maça sonradan girip fark yaratan oyuncu oldu. 67. dakikada oyuna alınan Valverde, maçın temposunu tamamen değiştirdi. En parlak anı 92. dakikada geldi: 27 metreden attığı müthiş golle 3-2'lik galibiyeti getirdi. Teknik açıdan olağanüstü bir vuruştu.

Endrick - 6/10

Ceza sahasındaki etkinliği artırmak için oyuna alınan genç oyuncu, son golün hazırlık aşamasında rol aldı ve sahada kaldığı 23 dakikada iki şut çekti.

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Brahim Díaz - 7/10

Valverde'nin galibiyet golünde asisti yaptı. Yorulan AEK savunmasına karşı enerjisi ve doğrudan kaleye yönelen oyunu, son on dakikada kritik önem taşıdı.

Álvaro Carreras - Not verilmedi

Sol tarafı sağlamlaştırmak için maçın son bölümünde oyuna alınan savunma oyuncusu.

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Carlos Espí - Not verilmedi

Son birkaç dakika için oyuna alındı.

José Mourinho - 8/10

Mourinho maçı doğru yönetti. Dikine oyundaki eksikliği fark ederek Valverde ve Brahim Díaz'ı sahaya sürmesi, beraberlikle sonuçlanabilecek bir maçı galibiyete çevirdi. Savunmadan hücuma geçiş hâlâ endişe yaratsa da taktiksel dokunuşları, Madrid'in üstün kalitesinin sonunda sonucu belirlemesini sağladı.