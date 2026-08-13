Real Madrid, ilk takımda hiç oynamayan bir forvetini 10 milyon euroya satıyor

Real Madrid kulübünün yönetimi, "La Fabrica" akademisini durmaksızın para üreten bir makineye dönüştürmeye devam ediyor. Bu, Avrupa'nın hayranlığını kazanan ve Merengueler'in kasasına ciddi katkı sağlayan bir ekonomik model.

Yeni ve benzeri görülmemiş bir transferde, kraliyet kulübü genç forveti Jacobo Ortega'yı, ilk takım formasını bir dakika bile giymemesine rağmen, Fransız kulübü Strasbourg'a 10 milyon euro karşılığında sattı.

İspanyol "Cadena SER" radyosuna göre, Ortega transferi, ilk takımda hiç oynamadan ayrılan genç bir oyuncu için Real Madrid tarihindeki en pahalı satış oldu. Bu da kulübün, yedek takımlarından bile akademisinin kârını en üst düzeye çıkarma stratejisinin başarısını teyit etti.

Detaylara göre, Chelsea'nin de sahibi olan "BlueCo" grubunun elindeki Fransız kulübünün ilk teklifi, oyuncunun haklarının %50'si karşılığında 8 milyon euroydu. Real Madrid ise bedeli, oyuncunun haklarının %70'i karşılığında 10 milyon euroya yükseltmeyi başardı ve kendisine oyuncunun geleceği üzerinde kontrol sağlayan maddeleri de elinde tuttu.

Real Madrid C takımında kayıtlı olan Ortega'nın çıkışı sezonun ikinci yarısında geldi; 18 gol kaydeden oyuncu, gençler liginde dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu da onu, başta katmak için büyük çaba harcayan Elche olmak üzere birçok La Liga kulübünün ilgi odağı haline getirdi. Ancak geçen sezon Avrupa kupalarına katılmayı kıl payı kaçıran Strasbourg'un hırslı projesi, oyuncu için daha cazipti.

Bu transferle birlikte, Real Madrid gençlik akademisinin toplam kârı kısa bir süre içinde yaklaşık 199 milyon euroya sıçradı. Bu şaşırtıcı bilanço şunları içeriyor: Nico Paz (60 milyon), Gonzalo García (40 milyon), Víctor Muñoz (20,5 milyon), Mario Gila (15 milyon), Álvaro Rodríguez (12,5 milyon), Álex Jiménez (12,5 milyon), Palacios, Valdepeñas, Mario Martín ve diğerleri. Kulüp, yeteneklerinin gelecekteki herhangi bir patlamasından faydalanmasını güvence altına alan öncelikli satın alma opsiyonlarını ve geri satın alma maddelerini her zaman elinde tutuyor.