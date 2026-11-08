Real Madrid tüneldeki kavgaya karıştı
Madrid'in Valencia karşısındaki farklı 3-0'lık galibiyeti, devre arasında stadyum tünelinde yaşanan şok edici kavganın gölgesinde kaldı. İki takımın oyuncuları soyunma odalarına dönerken gerilim iyice tırmandı.
Marca'nın haberlerine göre Rudiger, büyük bir fiziksel arbedenin tam ortasında kaldı. Alman millî savunmacının, kameralardan uzakta yaşanan son derece kaotik olaylarda Valencia oyuncuları ve personeliyle sert biçimde karşı karşıya geldiği bildirildi. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel çatışmaya dönüştü ve stadyum personelini acil müdahalede bulunmak zorunda bıraktı.
Sportif direktörün çıkışı büyük tepki yarattı
Çirkin kavgayı ilk olarak Valencia sportif direktörü Braulio Vasquez'in yardımcı hakeme sert biçimde çıkışması tetikledi. Vasquez, Real Madrid'in açılış golüne doğrudan yol açan faul kararına çok öfkeliydi.
İlk gol, Kylian Mbappe'nin takım arkadaşlarının gole çevirdiği bir serbest vuruştan geldi. Bu durum ev sahibi kulübün yöneticilerini açıkça öfkelendirdi. Hakem kararını sert biçimde protesto eden Vasquez, yardımcı hakeme yüksek sesle, “Bu faul değil, kurallara uygun bir temas, ne tantana!” diye bağırdı.
Yakın mesafede yaşanan bu hararetli tartışma, iki rakip taraf arasında çok daha büyük ve tehlikeli bir çatışmanın zeminini hızla hazırladı.
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Ortalık karışırken Bellingham araya girdi
Jude Bellingham, deplasman takımının soyunma odasına giderken tırmanan olayların tam ortasına denk geldi. İngiliz millî orta saha oyuncusu, sportif direktörü hedef aldığı yardımcı hakemden uzaklaştırmak için içgüdüsel olarak Vasquez'in ceketinden tuttu.
Ancak bu hareket, Valencia temsilcileriyle konuk Madrid kadrosu arasındaki gerilimi ciddi biçimde artırdı. Üç güvenlik görevlisi hemen müdahale ederek Real Madrid oyuncularını tehlikeli bölgeden güvenli biçimde uzaklaştırmaya çalıştı.
Dar alanda karşılıklı yumruklar atılınca durum hızla kötüleşti. Ardından yaşanan arbede sırasında Rudiger'in, çatışan grupları ayırmaya çalışan bir güvenlik görevlisinin yüzüne yumruk attığı bildirildi.
Polis düzeni sağlamak için müdahale etmek zorunda kaldı
Ani çatışmanın şiddeti ve boyutu, daha fazla kişinin yaralanmasını önlemek için yerel polisi müdahale etmek zorunda bıraktı. Korkutucu kargaşa en üst düzeye ulaştığında Ibrahima Konate, öfkeli tarafları yatıştırmak için cesurca araya girdi.
Konate'nin zamanında müdahalesi sonunda tansiyonun düşmesine yardımcı oldu. Tünelde düzen yeniden sağlandı ve ikinci yarı oynanabildi.
Madrid, sahada rakibine gol şansı tanımadan 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. Ancak tüneldeki şok edici çatışmalar ve ardından polisin müdahalesi, maç sonrasındaki ilk değerlendirmelere kuşkusuz damga vuracak.