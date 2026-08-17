Bild ve Welt'in aktardığına göre, bitiş düdüğünden yaklaşık 25 dakika sonra üç adam, normalde yalnızca oyuncuların, teknik direktörlerin, kulüp çalışanlarının ve gazetecilerin giriş yapabildiği oyuncu soyunma odaları bölümünün önündeki güvenlik alanına girdi. Burada kendilerini Real yıldızı Arda Güler'in "kuzenleri" olarak tanıttılar ve yüksek sesle oyunculara erişim talep ettiler.

Tüm bu gösterinin, FC Schalke 04'ün medya departmanından bir çalışanın üç provokatörden akreditasyonlarını istemesinden önce yaklaşık on dakika sürdüğü belirtildi. Ardından durumun giderek tırmandığı öne sürüldü.

Bild'in haberine göre, üç adam S04 çalışanına yüksek sesle hakaret edip tehditte de bulundu. "Bu kadın ruhen normal değil, bunun kafası bozuk. Defol git! Kaybol! Bizimle konuşma! Bize bir güvenlik görevlisi bile dokunursa, ne olacağını görürsün" diye bağırdıkları ifade edildi. Kadının, ileride stadyum yasağı başlatabilmek için adamların fotoğrafını çekmek istemesi üzerine koluna da vurulduğu belirtildi.

Çevrede bulunan ve sonradan çağrılan güvenlik görevlilerinin ise olaya ancak isteksiz şekilde müdahale ettiği ve kadına yardım ettiği aktarıldı. Üç adamın daha sonra "ağza alınmayacak küfürler savurarak" stadyumu terk ettiği belirtildi.

Schalke'nin gözdesi Timo Becker, Vinicius Junior'a zor anlar yaşattı

Sahadaki mücadelede ise Königsblauen, pazar günü Schalke Arena'nın 25. kuruluş yılı dolayısıyla oynanan jübile maçında Königlichen karşısında pek varlık gösteremedi ve son derece konsantre yıldızlar topluluğuna 0-3 mağlup oldu. Üstelik maçın başında Schalke de buna ciddi katkı sundu: Kylian Mbappe'nin erken gelen açılış golünün öncesinde Ron Schallenberg'in saç baş yolduran bir hatası vardı (6). Dean Huijsen (20) ve Carlos Espi (57) skoru belirleyen isimler oldu.

Buna rağmen madalyonun Schalke tarafında büyük bir kazananı vardı: Timo Becker. 29 yaşındaki bek, süperstar Vinicius Junior'la karşı karşıya geldi ve bu doğrudan düellodan açık ara galip çıktı. Bunu, maçın sonlarına doğru Brezilyalıya karşı bir kez daha güçlü bir ikili mücadele kazanmasının ardından Becker'i tezahüratlarla kutlayan Schalke taraftarı da takdir etti.

Teknik direktör Miron Muslic maçın ardından, "Bu, kulüp futbolundaki en üst seviye. Bunu birçok pozisyonda tecrübe etmek zorunda kaldık ama buna da ihtiyacımız var" dedi ve ekledi: "Gerçekten acı çekmeye hazır olmamız gerekiyordu, çünkü Real'deki bireysel kalite inanılmaz yüksek. Bugün zaman zaman sınırlarımıza dayanmış ve çeşitli durumlarda yetersiz kalmış olmamız da önemliydi. Bu da gelişimin ve büyümenin bir parçası."

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