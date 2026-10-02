Negreira davası henüz kapanmadı; aksine son saatlerde yeniden güçlü bir şekilde gündeme döndü. Bu dönüş, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın dosyayla ilgili harekete geçmesi ve Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun, José María Enríquez Negreira'nın İspanya Hakem Teknik Komitesi başkan yardımcısı olduğu dönemin hakemlik mirasına ilişkin tartışmayı yeniden açan açıklamalarıyla aynı döneme denk geldi.

İspanyol "As" gazetesi, Negreira dönemiyle aynı zaman diliminde görev yapan 20 hakem veya hakemlik görevlisinin hâlâ hakemlik sisteminde aktif olduğunu ortaya koydu; ister saha içinde, ister video teknolojisinde, ister teknik görevlerde olsun.

Madrid derbisinin ardından düzenlenen bir basın toplantısında Mourinho, İspanya Ligi'ne dönüşünden bu yana fark ettiği değişimden söz etti; ardından doğrudan Negreira davasına değinerek, söz konusu kişinin dosyayla hâlâ bağlantılı olup olmadığını sordu.

Portekizli teknik direktörün açıklamaları, UEFA'nın Real Madrid tarafından sunulan belge ve delilleri teslim almasının ardından davadaki hareketini sürdürdüğünü açıklamasıyla aynı döneme denk geldi. Söz konusu dosya, Negreira'nın Hakem Teknik Komitesi'ndeki görevi süresince Barcelona'dan aldığı ödemelerle ilgili. UEFA soruşturmanın hâlâ sürdüğünü teyit ederken, Barcelona dosyanın zaten kapanmadığını belirtti.

İspanya hakemlik sahnesinde hâlâ yer alan öne çıkan isimler arasında şunlar bulunuyor: "Alberola Rojas, Cordero Vega, Cuadra Fernández, De Burgos Bengoetxea, Del Cerro Grande, Díaz de Mera, Fernández Borbalán, Figueroa Vázquez, Gil Manzano, Hernández Hernández, Martínez Munuera, Mila Alvéndiz, Munuera Montero, López Toca, Pizarro Gómez, Pulido Santana, Sánchez Martínez, Trujillo Suárez, Prieto Iglesias ve Torrenzo Álvarez."

Bu isimlerin görevleri geçmiş ve mevcut hakemlik, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" ile hakemlik sistemi içindeki teknik ve idari görevler arasında dağılıyor. Hâlen öne çıkan isimler arasında, saha hakemliğinin dışında teknik ve idari görevler üstlenen Fernández Borbalán ve Torrenzo Álvarez bulunuyor.









Negreira, 1993'ten 2018'e kadar olan dönemde Hakem Teknik Komitesi başkan yardımcısıydı. Dava ise, Barcelona'nın eski hakeme bağlı şirketlere yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmaların ardından, Şubat 2023'te alenen başladı.

İspanya soruşturmalarının aktardığına göre, Barcelona'ya atfedilen ödemeler dava yılları boyunca 8 milyon avroyu aştı; soruşturmaya konu olan anlatıya göre ise bunlar hakemlikle ilgili raporların karşılığıydı. Söz konusu ödemelerin amacının gerçekliği ile bunların sportif ve hukuki sonuçları hâlâ adli makamların incelemesinde bulunuyor.

Barcelona'daki 1 numaralı Soruşturma Mahkemesi davaya bakmayı sürdürüyor; sonraki prosedür aşamalarına geçilmeden önce kasım ayı içinde alınması kararlaştırılan ifadeler kalmış durumda. Mahkeme, eylül ayında soruşturmanın altı ay daha uzatılması yönündeki talebi reddetmiş; ancak kararlaştırılan tanıklıklar nedeniyle soruşturmayı açık tutmuştu.

Negreira'nın kendisine gelince, yakın tarihli bir adli tıp raporu bilişsel durumunun kötüleştiği sonucuna vardı ve adli işlemlerin kapsamını anlamak için gerekli bilişsel ve iradi yeteneklere sahip olmadığını teyit etti; bu da onun duruşmaya katılımını büyük ölçüde şüpheli hâle getiriyor.

Dosyanın adli olarak sürmesi ve UEFA'nın Avrupa çapında harekete geçmesiyle birlikte Negreira davası sonuna uzak görünüyor; onun döneminden 20 ismin hakemlik sistemi içinde kalmaya devam etmesi ise, o evrenin etkilerinin bugün dahi İspanyol futbolunda hâlâ var olduğunu ortaya koyuyor.







