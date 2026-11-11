Manchester United'ın eski yıldızı Paul Scholes, Manchester City'nin golcüsü Norveçli Erling Haaland'ın İngiliz kulübünden ayrılmaya karar vermesi halinde gidebileceği muhtemel adres hakkında konuştu.

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Scholes, "The Good, The Bad & The Football" adlı podcast'teki konuşması sırasında, Manchester City'nin mali ihlallerle ilgili dava nedeniyle İngiltere Ligi'nden küme düşmesi halinde Haaland'ın hangi kulübe transfer olmasını beklediği sorusuna, Norveçli santrfor için olası bir adres olarak Barcelona'yı seçerek yanıt verdi.

Scholes, Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre Haaland'ın muhtemel adresi hakkında şunları söyledi: "Barcelona, her ne kadar Real Madrid'e uygun bir oyuncu gibi görünse ve onu tamamen kraliyet kulübünün formasıyla hayal edebilsem de, Barcelona'ya gidecek."

Manchester City santraforunun geleceğine dair bu konuşma, İngiliz kulübünün iddia edilen mali ihlaller nedeniyle karşı karşıya olduğu dava gölgesinde geliyor. Kulüp, bununla ilgili karara itiraz başvurusunda bulunmuştu ve idari küme düşmeye kadar varabilecek sportif cezalara maruz kalma ihtimali bulunuyor; bu senaryo takımın bir dizi yıldızının geleceğini etkileyebilir.

Bu spekülasyonlara rağmen Haaland, Ocak 2025'te sözleşmesini on sezonluk olarak yenilemesinin ardından Manchester City ile Haziran 2034'e kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı. Bu adım, kulübün asıl santraforunun hizmetlerini mümkün olan en uzun süre elinde tutma isteğini teyit etti.

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Norveçli santraforun sözleşmesi herhangi bir ceza şartı ya da belirli bir bedel karşılığında ayrılmasına imkân tanıyan maddeler içermiyor; ancak "Sport" gazetesi, Manchester City'ye büyük bir ceza verilmesinin oyuncunun geleceğine dair farklı senaryoların kapısını açabileceğine işaret etti.

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Scholes'un Manchester United'daki eski takım arkadaşı Nicky Butt ise, Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland'ın oğlunun geleceğini belirlemedeki muhtemel rolüne değinerek, ailenin oyuncunun kariyeriyle ilgili her türlü gelişmeye hâlihazırda hazır olabileceğine inandığını ifade etti.

Butt şöyle konuştu: "Babasının onun için bir yerde çoktan bir şeyler hazırlamamış olmasına şaşırırım." Bu sözler, santraforun Manchester City'den ayrılmak zorunda kalması halinde üzerinde düşünülen gelecek seçeneklerinin bulunma ihtimaline işaret ediyordu.

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Butt ayrıca oyuncunun babasının kariyerindeki sürekli varlığına da değinerek şunları söyledi: "Her yerde var, hatta zamanın yarısında ceza sahasının yakınında bile beliriyor, oğlunu izliyor ve tüm ışıkları üzerine çekmeye çalışıyor." Böylece Haaland'ın geleceğine dair spekülasyonlar, önümüzdeki dönemde Manchester City krizinin nasıl sonuçlanacağı beklenirken sürüyor.

Erling Haaland, Manchester City'ye 2022 yazında Borussia Dortmund'dan katıldı ve ilk sezonunda 36'sı İngiltere Ligi'nde olmak üzere 52 gol kaydederek olağanüstü bir başlangıç yaptı; Altın Ayakkabı'yı kazandı ve takımla farklı turnuvalardaki toplam gol sayısı 176'ya ulaştı.

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Norveçli santrafor, Manchester City ile en önemlileri Şampiyonlar Ligi, iki kez İngiltere Ligi ve iki kez İngiltere Federasyon Kupası olmak üzere 9 kupa kazandı ve 2022-2023 sezonundaki tarihi üçlemenin en öne çıkan yıldızlarından biriydi.