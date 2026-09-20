"Her derbi gecesi en kötü kâbusundur"
Real Madrid taraftarının, özellikle Diego Simeone öncesi dönemde birebir karşılaşmalardaki ezici üstünlüğün ardından Atletico Madrid ile her karşı karşıya geldiklerinde tekrarlamaya alıştıkları bir cümle.
Ancak o günden bu yana işler epeyce değişti ve Atletico'yu Kraliyet kulübüne güçlü bir rakip olarak izledik; öyle ki iş, 3 yıl içinde iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde eşleşmeye kadar vardı.
Real Madrid ile Atletico arasındaki karşılaşmalar, özellikle Rojiblancos'un son yıllarda iki lig şampiyonluğu kazanmasının ardından tüm müsabakalarda herkes tarafından merakla beklenen bir hale geldi; bunlardan birini komşusunun elinden kapmıştı.
İlerleyen satırlarda Kooora, Real Madrid ile Atletico Madrid'in La Liga, Şampiyonlar Ligi ve diğer müsabakalardaki karşılaşma tarihini ele alıyor.
Real Madrid ile Atletico Madrid'in La Liga'daki karşılaşma tarihi
İspanya başkentinin derbisinde en çok galibiyeti Real Madrid elinde bulunduruyor; 179 karşılaşmada galibiyetlerin aslan payı 92 kez Kraliyet kulübüne ait oldu.
Atletico Madrid de 43 maçta galip gelmeyi başardı; bunların sonuncusu 2026-2027 sezonu La Liga'nın yedinci haftasında 2-1'lik skorla gerçekleşti.
Turnuva
Maç Sayısı
Real Madrid Galibiyeti
Atletico Madrid Galibiyeti
Beraberlik
La Liga
179
92
43
44
Real Madrid ile Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşma tarihi
Madrid derbisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı 1959'da oynandı ve o karşılaşmada Real Madrid 2-1 galip geldi. Ancak derbinin en dikkat çekici maçları 2014 ve 2016'daki iki Şampiyonlar Ligi finaliydi ve her iki seferde de Real Madrid şampiyonluğa ulaştı.
Turnuva
Maç Sayısı
Real Madrid Galibiyeti
Atletico Madrid Galibiyeti
Beraberlik
Şampiyonlar Ligi
11
6
3
2
Real Madrid ile Atletico Madrid'in Kral Kupası'ndaki karşılaşma tarihi
Tüm zamanların ilk Madrid derbisi 1923'te Kral Kupası turnuvasında oynandı ve o maçta Real Madrid 3-0 galip geldi. Toplamda iki takım Kral Kupası'nda 44 maçta karşı karşıya geldi; Kraliyet kulübü 18 maçta galibiyet elde ederken Rojiblancos 12 galibiyet aldı.
Turnuva
Maç Sayısı
Real Madrid Galibiyeti
Atletico Madrid Galibiyeti
Beraberlik
Kral Kupası
44
18
12
14
Real Madrid ile Atletico Madrid'in İspanya Süper Kupası'ndaki karşılaşma tarihi
İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile Atletico arasındaki rekabet kızışıyor; neredeyse her konuda eşitler. 5 maçta Atletico bir kez, Real Madrid iki kez galip gelirken iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Turnuva
Maç Sayısı
Real Madrid Galibiyeti
Atletico Madrid Galibiyeti
Beraberlik
İspanya Süper Kupası
4
4
1
2
Real Madrid ile Atletico Madrid'in karşılaşma tarihi nedir?
La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası gibi başlıca karşılaşmalar söz konusu olduğunda Real Madrid'in net bir üstünlüğü var; Atletico ise Süper Kupa ve İspanya Lig Kupası turnuvalarında öne geçiyor.
Turnuva
Maç Sayısı
Real Madrid Galibiyeti
Atletico Madrid Galibiyeti
Beraberlik
Şampiyonlar Ligi
11
6
3
2
UEFA Süper Kupası
1
0
1
0
La Liga
179
92
43
44
Kral Kupası
44
18
12
14
İspanya Süper Kupası
5
2
1
2
İspanya Lig Kupası
4
1
2
1
Toplam
243
119
61
63