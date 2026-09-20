"Her derbi gecesi en kötü kâbusundur"

Real Madrid taraftarının, özellikle Diego Simeone öncesi dönemde birebir karşılaşmalardaki ezici üstünlüğün ardından Atletico Madrid ile her karşı karşıya geldiklerinde tekrarlamaya alıştıkları bir cümle.

Ancak o günden bu yana işler epeyce değişti ve Atletico'yu Kraliyet kulübüne güçlü bir rakip olarak izledik; öyle ki iş, 3 yıl içinde iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde eşleşmeye kadar vardı.

Real Madrid ile Atletico arasındaki karşılaşmalar, özellikle Rojiblancos'un son yıllarda iki lig şampiyonluğu kazanmasının ardından tüm müsabakalarda herkes tarafından merakla beklenen bir hale geldi; bunlardan birini komşusunun elinden kapmıştı.

İlerleyen satırlarda Kooora, Real Madrid ile Atletico Madrid'in La Liga, Şampiyonlar Ligi ve diğer müsabakalardaki karşılaşma tarihini ele alıyor.

Real Madrid ile Atletico Madrid'in La Liga'daki karşılaşma tarihi

İspanya başkentinin derbisinde en çok galibiyeti Real Madrid elinde bulunduruyor; 179 karşılaşmada galibiyetlerin aslan payı 92 kez Kraliyet kulübüne ait oldu.

Atletico Madrid de 43 maçta galip gelmeyi başardı; bunların sonuncusu 2026-2027 sezonu La Liga'nın yedinci haftasında 2-1'lik skorla gerçekleşti.

Turnuva Maç Sayısı Real Madrid Galibiyeti Atletico Madrid Galibiyeti Beraberlik La Liga 179 92 43 44

Real Madrid ile Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşma tarihi

Madrid derbisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı 1959'da oynandı ve o karşılaşmada Real Madrid 2-1 galip geldi. Ancak derbinin en dikkat çekici maçları 2014 ve 2016'daki iki Şampiyonlar Ligi finaliydi ve her iki seferde de Real Madrid şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva Maç Sayısı Real Madrid Galibiyeti Atletico Madrid Galibiyeti Beraberlik Şampiyonlar Ligi 11 6 3 2

Real Madrid ile Atletico Madrid'in Kral Kupası'ndaki karşılaşma tarihi

Tüm zamanların ilk Madrid derbisi 1923'te Kral Kupası turnuvasında oynandı ve o maçta Real Madrid 3-0 galip geldi. Toplamda iki takım Kral Kupası'nda 44 maçta karşı karşıya geldi; Kraliyet kulübü 18 maçta galibiyet elde ederken Rojiblancos 12 galibiyet aldı.

Turnuva Maç Sayısı Real Madrid Galibiyeti Atletico Madrid Galibiyeti Beraberlik Kral Kupası 44 18 12 14

Real Madrid ile Atletico Madrid'in İspanya Süper Kupası'ndaki karşılaşma tarihi

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile Atletico arasındaki rekabet kızışıyor; neredeyse her konuda eşitler. 5 maçta Atletico bir kez, Real Madrid iki kez galip gelirken iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Turnuva Maç Sayısı Real Madrid Galibiyeti Atletico Madrid Galibiyeti Beraberlik İspanya Süper Kupası 4 4 1 2

Real Madrid ile Atletico Madrid'in karşılaşma tarihi nedir?

La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası gibi başlıca karşılaşmalar söz konusu olduğunda Real Madrid'in net bir üstünlüğü var; Atletico ise Süper Kupa ve İspanya Lig Kupası turnuvalarında öne geçiyor.