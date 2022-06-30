İki kulüp arasında uzun yıllardır devam eden barışın ardından Jesus Fortea transferiyle kılıçlar yeniden çekiliyor.

İspanya'nın iki dev kulübü yaklaşık 15 yıl önce, başkanlar arasında yapılan sözlü bir anlaşmayla birbirlerinden transfer yapmama kararı almıştı.

Atletico Madrid altyapısında forma giyen 2007 doğumlu sağ bek Jesus Fortea için transfer girişiminde bulunan Real Madrid ateşkesi bozan taraf oldu.

Bu beklenmedik hamle başkent Madrid'in iki köklü ekibini büyük bir transfer savaşının içine sürükleyebilir.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki ateşkes nasıl işliyordu?

Transferi engelleyen yazılı bir kural bulunmasa da, takımlar birbirlerinin kadrosunda yer alan oyuncularla transfer görüşmesi yapmamaya özen gösteriyordu.

Olası bir transfer girişimi için öncelikle diğer kulüpten izin alınması gerekiyordu. Böylece gözlemciler ve antrenörlerin oyuncuların aklını çelmesi ve iki kulübe de zarar verecek bir transfer yarışı başlatmasının önüne geçilmişti.

Son yıllarda bu kurala istisna olarak Theo Hernandez ve Marcos Llorente başkentte taraf değiştirmişti. Ancak bu iki transferde de kulüpler yüz yüze görüşmüş ve başkanlardan onay alınmıştı.

Süper Lig anlaşmazlığı ilişkileri zedeledi

İki kulüp arasındaki güvene dayalı bu ilişki yakın geçmişte yaşananların ardından büyük zarar gördü.

Atletico Madrid'in Süper Lig projesinden geri çekilmesi ve La Liga'nın CVC ile yaptığı anlaşmaya destek vermesi gerginliğe sebep oldu.

Muhtemel bir transfer yarışında Atletico'ya göre avantajlı olduğunu düşünen Real Madrid, Fortea için harekete geçme kararı aldı.

Real Madrid'in hamlesi 15 yaşındaki oyuncuyla sınırlı kalmayabilir. Marca'nın haberine göre; Atletico altyapısında oynayan bir diğer isim Nacho Alameda da Real'in radarında.