Real Madrid ile açıkça flört eden oyuncu, aniden Chelsea ile 7 yıllık sözleşme imzaladı

Fabrizio Romano'nun Perşembe öğleden sonra verdiği habere göre, Moisés Caicedo Chelsea ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Bu haber biraz şaşırtıcı, zira oyuncu birkaç hafta önce verdiği bir röportajda Real Madrid'e transfer olabileceğine dair ipuçları vermişti. Yeni sözleşmesi 2033 yılının ortasına kadar geçerli olacak.

Ekvadorlu 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, birkaç hafta önce Diario AS'ye kapsamlı bir röportaj vermiş ve Enzo Fernández gibi Madrid hakkında açıkça konuşmuştu. Tesadüfen, Ekvador milli takımı son milli maçlar döneminde İspanya'nın başkentinde kalıyordu.

“Gerçekten harika,” diye başladı Caicedo röportajı. “Şehir gerçekten çok güzel. Daha önce de buraya gelmiştim ve her seferinde yine heyecanlanıyorum. Hava da harika... Burada olduğum için çok mutluyum,” dedi.

Bu sözlerin ardından, Caicedo'ya, bazı idollerinin Santiago Bernabéu'da oynamış olduğu göz önüne alındığında, doğal olarak geleceği soruldu. “Futbolda ne olacağı belli olmaz, değil mi? Şu anda Chelsea ile sözleşmem var,” diye yanıtladı.

“Dürüst olmak gerekirse, başka bir kulüp ya da Londra'dan ayrılmak hakkında henüz pek düşünmedim, ama evet, sonuçta futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Tek istediğim keyif almak. Bir sözleşmem var ve Tanrı izin verdiği sürece oynamaya devam etmek istiyorum. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz,” diye devam etti.

Caicedo'nun Chelsea ile 2031 ortasına kadar sözleşmesi vardı. Bu tür açıklamalar sonunda Fernández'e pahalıya mal oldu: Fernández, teknik direktör Liam Rosenior tarafından kadro dışı bırakıldı ve hem Port Vale ile oynanan kupa maçını hem de Manchester City ile oynanan lig maçını kaçırdı.



