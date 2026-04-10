Real Madrid, "iki sözleşme skandalı"nın ardından tavrını sertleştiriyor... ve "seyircilerin" tutumuna şaşırıyor

Real Madrid, son yıllarda La Liga'daki performansındaki düşüşün de etkisiyle, hakem kararlarında "bariz bir adaletsizlik" olduğunu düşündüğü için kulüp içinde giderek artan bir öfkeye sahne oluyor. Kraliyet Kulübü, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarından bu yana iki kez üst üste şampiyonluk kazanamadı. Bu durum, birçok kişi tarafından Real Madrid gibi büyüklük ve tarihe sahip bir kurum için kabul edilemez olarak görülüyor.

Kulüp, yerel ligdeki performansını etkileyen iç hataların varlığını kabul etse de, özellikle İspanyol futbolunu sarsan Negreira davasının yankıları göz önüne alındığında, hakemlik bu gerilemenin açıklanmasında ana faktör olmaya devam ediyor.

Valdebebas'ta tartışma ve öfkeye neden olan rakamlar

"Football Gate" hesabının X platformunda yayınladığı verilere göre, Barcelona 2001'den bu yana toplam 1793 dakika sayısal üstünlükle oynarken, Real Madrid ise sadece 278 dakika sayısal dezavantajla oynadı.

Bu büyük farklar, bu tür rakamların "hakemlikte bir anormallik" olduğunu düşünen ve ligin tarihsel liderliğini paylaşan iki takımın rekabetinde açıklanması zor olduğunu düşünen Real Madrid yönetimini şaşırttı.

Ayrıca okuyun: Altının ışıltısına rağmen... Ürdünlü şampiyon, Siyonist oluşumdan bir oyuncuyla dövüşmeyi reddediyor



Kulübe yakın kaynaklara göre, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Hakem Teknik Komitesi (CTA) içindeki şekilsel değişikliklerle yetinmiyor, aksine İspanyol hakemlik sisteminde "kapsamlı bir devrim" talep ediyor ve isimleri "Negreira davası" ile anılan bazı hakemlerin görevde kalmasının "anlaşılmaz ve kabul edilemez" olduğunu düşünüyor.

Real Madrid hukuki yollara başvurmakta ısrarcı

Pérez, birçok kez Real Madrid'in Barcelona'nın eski Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı Enríquez Negreira'ya yaptığı ödemelerle ilgili davayı sonuna kadar takip edeceğini vurguladı.

Kulüp, rekabetin adaletini zedeleyen bu skandaldan en çok zarar görenlerden biri olduğunu belirterek, davada özel davacı olarak resmi başvuruda bulundu.

İspanyol kulüplerinin tutumu, Real Madrid yönetimini şaşırtıyor. Davanın İspanyol futbolunun itibarını tamamen etkilemesine rağmen, kulüplerin çoğu aynı adımı atmadı.

Ayrıca okuyun: Amerika Dünya Kupası öncesinde... FIFA'dan yeni bir felaket kararı



Real Madrid taraftarları, takımın ligdeki sonuçlarından duydukları hoşnutsuzluğa rağmen, kulübün hukuki duruşundan gurur duyduklarını ifade ediyorlar ve spor adaletini savunmanın, rekabet meselesi olmaktan önce ahlaki bir görev olduğunu düşünüyorlar.

Birçok taraftar, Barcelona yerine Real Madrid'in davaya karışmış olsaydı tepkilerin tamamen farklı olacağını düşünüyor ve iki kulübe karşı açık bir çifte standart uygulandığını belirtiyor.

Beyaz Saray'da özeleştiri

Hakemlere yöneltilen eleştirilere rağmen, Valdebebas ofislerinde özeleştiri de eksik değil. Kulüp yetkilileri, ligdeki performansı iyileştirmenin ve La Liga'da daha fazla istikrarın sağlanmasının gerekliliğini kabul ediyor ve takımın hakem kararlarından bağımsız olarak daha iyi sonuçlar elde etme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

Ayrıca okuyun: Liverpool'un yıldızı... Spalletti'ye Juventus'tan beklenen hediye



Bu konu, son on yılda Real Madrid'in çözmesi gereken sorunlardan biri olarak görülüyor, zira kulüp, Avrupa'daki tekrarlanan başarılarına rağmen iç sahada hakimiyet kurmayı başaramadı.

Kulüp, Şampiyonlar Ligi'ndeki yoluna devam ederken, kıtasal zafer ile yerel üstünlük arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için La Liga şampiyonluğu temel bir hedef olmaya devam ediyor. Beyaz Saray'ın talep ettiği hakemlik devriminin ne gibi sonuçlar doğuracağı ise merakla bekleniyor.