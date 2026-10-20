Bir basın raporu, Barcelona ile Real Madrid arasında önümüzdeki pazar günü Spotify Camp Nou Stadı'nda oynanması planlanan ve iki ezeli rakibin karşılaşmaları tarihinde adaylığı öne çıkan hakemin ilk kez görev alabileceği merakla beklenen El Clasico maçını yönetmeye en yakın hakemin kimliğini ortaya koydu.

Mundo Deportivo gazetesi, Camp Nou Stadı'nda oynanan son iki El Clasico maçını yönetmesine rağmen başlangıçta en yakın isim olan Hernandez Hernandez'in şansının azalmasının ardından, Javier Alberola Rojas'ın El Clasico'yu yönetmek için en öne çıkan aday haline geldiğini belirtti.

Gazete, hakem atama komitesinin hafta sonu maçları için seçimlerini belirlediğini, El Clasico hakeminin adının ise beklenen karşılaşmadan bir gün önce, cumartesi günü resmen açıklanacağını ifade etti.

Alberola Rojas'ın şansını artıran unsur, mevcut haftada İspanya Ligi'nde herhangi bir maç yönetmemesi ve bu sezon Barcelona ya da Real Madrid'in herhangi bir maçını daha önce yönetmemiş olması.

Barcelona için içinizi rahatlatan, Real Madrid için ise endişe verici bir sicil

İspanyol hakemin rakamları, yönettiği maçlarda Barcelona'nın sonuçlarında belirgin bir üstünlüğe işaret ediyor; Katalan takımının 13 maçını yönetti ve Blaugrana bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet elde etti.

Barcelona için yönettiği son maç geçen şubat ayındaydı; takım Camp Nou Stadı'nda Levante'yi 3-0 yenmişti. Hakemin yönetiminde aldığı tek mağlubiyet ise mayıs 2023'e dayanıyor; o maçta Real Sociedad'a 2-1 yenilmişti.

Buna karşılık, Real Madrid'in bilançosu daha az olumlu görünüyor; Alberola Rojas, kraliyet ekibinin 19 maçını yönetti ve bu maçlarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 tam mağlubiyet elde edildi.

Real Madrid için yönettiği son maç geçen nisan ayındaydı ve Girona ile berabere bitmişti. Kraliyet ekibinin onun yönetiminde deplasmanda aldığı son galibiyet ise geçen sezon Mestalla'da Valencia'yı 2-0 yenmesine dayanıyor.

Alberola Rojas'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını yarın, Azerbaycan ekibi Sabah ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşılaşmasını yöneterek oynaması planlanıyor.





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