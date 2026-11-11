Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ın adı, bu sezon oyuncunun performansının dikkat çekici biçimde düşmesinin ardından Kraliyet kulübüne en önemli yıldızlarından birinin geleceğini yeniden değerlendirme fırsatı verebilecek bir gelişmeyle yeniden Arsenal'in ilgi odağına girdi.

İspanyol gazeteci Josep Pedrerol, "El Chiringuito" programında Arsenal'in Vinicius'u transfer etmekle ilgilendiğini ve onu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı. Ancak kulüp, maaş tavanıyla ilgili mali bir engelle karşı karşıya; bu durum, transferi tamamlamak için gereken mali alanı yaratmak amacıyla bir dizi oyuncusunu satmaya zorlayabilir.

Pedrerol, Real Madrid yönetiminin şimdiye kadar resmi bir teklif almadığının altını çizerken, oyuncunun ister ocak ayında ister önümüzdeki yaz Santiago Bernabeu'dan ayrılmak isteyip istemediği konusunda da herhangi bir garanti bulunmadığını belirtti.

Sözleşme yenilemesi yüzünden tamamlanamayan eski bir ilgi

Arsenal'in Vinicius'a olan ilgisi anlık bir gelişme değildi; İngiliz kulübü, oyuncunun Real Madrid ile sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkandığı geçtiğimiz yaz onu kadrosuna katmak için güçlü bir hamle yapmıştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında ortaya çıkan raporlar, kulübün hücum hattını güçlendirmek için Brezilyalı oyuncuyu önceliklerinin başına koyduğunu, hatta sportif direktör Andrea Berta'nın oyuncunun çevresiyle temaslar kurduğunu, kulüp temsilcilerinin ise Vinicius'a Mikel Arteta'nın yönettiği projenin onun etrafında şekillenebileceği mesajını ilettiğini ortaya koymuştu.

İspanyol "As" gazetesi daha da ileri giderek, Arteta'nın hamlenin başına bizzat kendisinin geçtiğini ve oyuncuya Arsenal projesindeki önemini bildirdiğini, kulübün değeri 150 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir teklif sunmaya hazır olduğunu teyit etti.

Ancak Real Madrid, geçtiğimiz 6 ağustos tarihinde Vinicius'un sözleşmesini 2032 yılının haziran ayına kadar uzattığını açıklayarak tartışmaya son verdi; böylece olası ayrılığının kapısını kapatıp yazın en dikkat çekici transfer hikâyelerinden birine nokta koydu.

Real Madrid, Vinicius'a sarılmakta hata mı yaptı?

İşin ilginç yanı, sözleşme yenilemesinin ardından oyuncunun performansında beklenen iyileşmenin gelmemesi oldu; aksine Vinicius son derece zor bir dönem geçiriyor. Hücumdaki etkinliği azaldı, olağan çalım yapma ve fark yaratma becerisinin büyük bir kısmını kaybetti ve takım içinde işgal ettiği konumu ne kadar hak ettiğine dair soru işaretleri ile eleştirilerin merkezine dönüştü.

Yeni gelen Yan Diomande ile yapılan karşılaştırma, Brezilyalının durumunu daha da zorlaştırdı; Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Vinicius'un cezası nedeniyle yokluğunu değerlendirerek üstün performanslar sergiledi, gol atıp gol pası vererek sol kanat mevkisi için kendisini güçlü bir rakip olarak ortaya koymayı başardı.

Durumu kurtarmak için bir fırsat mı, yoksa sadece bir ilgi mi?

Arsenal'in ilgisi, özellikle Vinicius'un performans düşüşü sürer ve Diomande'nin parlak oyunu devam ederse, Real Madrid için oyuncunun geleceğini yeniden değerlendirme fırsatı olabilir; ancak transfere giden yol kolay olmayacak.

Pedrerol'e göre, Real Madrid ve oyuncunun onayının gerekli olmasının yanı sıra, Arsenal bazı oyuncularını feda etmek zorunda bırakabilecek mali bir sorunla karşı karşıya; gazeteci, kulübün maaş tavanında alan açmak için oyuncu satması gerektiğine işaret etti.