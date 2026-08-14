Real Madrid'i tercih ettikten sonra Diomande, açık bir itirafla Liverpool'u şoke etti

Kısa süre önce Real Madrid'e katılan Yan Diomande, hayalinin Liverpool'a transfer olmak olmadığına dair ipucu verdi.

"Liverpool Echo" ağının aktardığına göre, İngiliz devi Diomande'yi kadrosuna katmak için Leipzig'e 86 milyon sterlin ödemeye hazırdı.

Ancak Leipzig, oyuncunun değerini 100 milyon sterlinin üzerinde görüyordu; bu nedenle Diomande'nin Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'e transfer olmayı tercih ettiği anlaşılınca Liverpool geri çekildi.

Fakat Paris Saint-Germain'in de Leipzig'in talep ettiği tutarı ödemeyeceği ortaya çıkınca, Real Madrid bu ayın başlarında genç oyuncuyu kapmak için harekete geçti ve değeri en fazla 120 milyon sterline ulaşan bir transfer gerçekleştirdi.

Şimdi ise, Diomande'nin her koşulda sonunda Santiago Bernabeu Stadı'na transfer olmayı hayal ettiği dile getiriliyor.

Diomande'yi temsil eden Roc Nation ajansının kurucu ortağı Michael Yormark şöyle konuştu: "Diomande'nin menajeri Nathan Campbell, Fildişi Sahilli oyuncuyla oturdu ve hayalleri ile hedefleri hakkında konuştular."

Yormark'ın aktardığına göre Diomande şunları vurguladı: "Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum, Ballon d'Or kazanmak istiyorum, kupalar kazanmak istiyorum; ayrıca en büyük hayalim her zaman Real Madrid'de oynamak oldu."

Yormark şöyle açıkladı: "Onun hayalini gerçekleştirmek için doğru planı kurmamız gerekiyordu. Bu genç oyuncunun etrafında bir ekip oluşturduk. Bu transfer hepimiz için de büyük bir an. Hırslı bir genci aldık ve onun hırsını gerçeğe dönüştürdük."

Roc Nation'ın futbolda küresel yetenek keşfi bölümünün başkanı Campbell, SportsBoom.co.za sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Real Madrid ile yapılan bu tarihi transfer, Yan'ın sahip olduğu inanılmaz çalışma ahlakının bir kanıtıdır."

Ve şu sözlerin altını çizdi: "Futbol tarihinde bir Afrikalı oyuncu için gerçekleştirilen en büyük transferin tamamlanmasına katkıda bulunmaktan bundan daha fazla gurur duyamazdık."