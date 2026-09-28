Real Madrid'i sarsan sevindirici haber: Mourinho rahat bir nefes aldı

Real Madrid, Brezilyalı savunmacısı Éder Militao'nun sahalara dönüşünün yaklaşmasıyla moral açısından güç kazandı. Militao, bugün pazartesi günü Valdebebas şehrinde takım antrenmanlarında görülerek takım arkadaşlarının yanında koşu yaptı. Bu gelişme, José Mourinho önderliğindeki teknik ekibin savunma hattının en önemli isimlerinden birini yeniden kadroya kazandırma umutlarını güçlendirdi.

Militao'nun antrenmanlara dönüşü, Finlandiya'da ameliyat geçirmesine yol açan sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmasının ardından geldi. Koşu antrenmanlarına katılması, rehabilitasyon programında ilerleme kaydettiğine ve yeniden hazır hale gelmeye yaklaştığına işaret ediyor; ancak maçlara dönüşü için henüz resmi bir tarih belirlenmedi.

Bu gelişme, kendisini ameliyat eden sağlık ekibinin, oyuncunun durumundaki gelişmeleri takip etmek ve iyileşme sürecinin seyrini kontrol etmek amacıyla Real Madrid'in antrenman tesislerine yaptığı ziyaretten birkaç gün sonra geldi. Bu da Brezilyalı savunmacının dönüş yolunda ilerleme kaydettiğinin bir göstergesi.

Militao'nun beklenen dönüşü, takımın savunma hattında yaşadığı etkili eksiklikler göz önünde bulundurulduğunda Real Madrid için büyük önem taşıyor. Ferland Mendy ve Raúl Asencio fiziksel durumlarıyla mücadele etmeyi sürdürürken, Mourinho ara dönemin sona ermesinin ardından diğer millî takım oyuncularının dönüşünü bekliyor.

Real Madrid, bir haftalık dinlenmenin ardından bugün pazartesi günü antrenmanlarına yeniden başladı; ancak takım sınırlı sayıda oyuncuyla çalıştı. Bu grupta Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras ve Aurélien Tchouaméni yer aldı; çok sayıda oyuncu ise millî takımlarına katıldı.

Ayrıca Rodrygo ve Mendy tedavi programlarına devam ediyor. Federico Valverde ayak bileğindeki üçüncü derece burkulmadan iyileşirken, Kylian Mbappé ve Antonio Coná Fransa Millî Takımı'nda bulundukları dönemde geçirdikleri sakatlıkların ardından Madrid'e döndü.

Öte yandan Real Madrid, Arda Güler'in İtalya karşısında, Eduardo Camavinga'nın ise Belçika karşısında sahaya çıkmasını bekliyor. Teknik ekip, takımın çok sayıda eksik yaşadığı bir dönemde bu iki oyuncudan herhangi birinin yeni bir sakatlık geçirmesinden çekindiği için her iki maçı da temkinli bir şekilde takip ediyor.

Mourinho millî takım oyuncularının dönüşünü ve sakatların iyileşmesini beklerken, Militao'nun antrenmanlara kademeli dönüşü, müsabakaların yeniden başlamasının yaklaşmasıyla savunma gücünü yeniden kazanmayı uman takım için olumlu bir işaret veriyor.