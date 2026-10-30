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Harry Kane Ballon d'Or 2026getty
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Real Madrid'i mi tutuyor? İspanyol gazetecinin Ballon d'Or oylamasında sürpriz

Barcelona
Real Madrid
Bayern Münih
La Liga
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
İspanya
Almanya
İngiltere
Fransa

Ne yaptı?

"As" gazetesinin yayın yönetmeni ve Altın Top ödülü oylamasında İspanya'nın temsilcisi olan Jose Felix Diaz, dünyanın en iyi üç oyuncusu için yaptığı tercihlerle dikkat çekti. Diaz, geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende ödülü kazanan İngiliz Harry Kane'in önüne, Fransız Kylian Mbappe'yi ilk sıraya koyarken, vatandaşı Lamine Yamal'ı da onun önünde konumlandırdı.

Yamal, Diaz'ın listesinde ikinci sırada yer alırken, Kane üçüncü sırada kaldı. İspanyol gazetecinin Barcelona'nın yeteneğine karşı Real Madrid'in yıldızını tercih etmesi, özellikle Mbappe'nin geçen sezon gerek kulübüyle gerek Fransa Milli Takımı'yla herhangi bir büyük kupa kazanamamış olması nedeniyle soru işaretleri doğurdu.

Öte yandan Yamal, kupalarla dolu bir sezon geçirdi. İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Yamal, Barcelona ile de La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı elde etti. Ancak ülkesinin temsilcisinin tercihlerinde birinci sırayı alamadı ve ikincilikle yetindi.

Jose Felix Diaz, Altın Top jürisinde İspanya'yı temsil etme görevini Alfredo Relano'dan devraldı ve böylece son yıllar boyunca İspanya adına oy kullanan gazeteci isimlerin oluşturduğu zincirin halefi oldu.

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