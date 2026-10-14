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Real Madrid'i çalıştırmış olmasına rağmen Roma taraftarları Mourinho'yu "sonsuz şan" ile onurlandırıyor

J. Mourinho
Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
İtalya
İspanya

Portekizli teknik direktör için mutlu bir an

İtalya'nın Roma kulübünün taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşma sırasında eski teknik direktörleri, Real Madrid'in mevcut teknik patronu Portekizli Jose Mourinho'yu onurlandırmak için özen gösterdi.

Real Madrid, bugün çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İtalya'nın başkentindeki Olimpico Stadı'nda Roma'ya konuk oldu.

Maçın 9. dakikasında Roma taraftarları, Mourinho'nun yaklaşık 4 yıl önce takımla kazandığı UEFA Konferans Ligi kupasını kaldırdığı fotoğrafları havaya kaldırdı.

İtalyan ekibinin taraftarları ayrıca Mourinho'yu selamlamak için pankartlar açtı. Pankartlarda şöyle yazıyordu: "Roma'ya zafer getiren kişiyi, Roma sonsuza dek onurlandırır; ellerin zengin ganimetleri kutsarken, halk sana ebedi şanı bahşeder."

Portekizli teknik adam, İtalya'nın başkent ekibini 2021 ile 2024 yılları arasında çalıştırdı ve takımla tek bir kupa kazandı: 2022 UEFA Konferans Ligi. Ardından 2023 UEFA Avrupa Ligi finalini İspanya'nın Sevilla ekibine kaybetti.

Konferans Ligi, Roma'nın 1961 yılında Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nı kazanmasından bu yana tarihindeki ilk Avrupa kupasıydı.

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