Real Madrid'i Bayern Münih karşısında ifşa eden şok edici istatistik

Real Madrid, dün Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Santiago Bernabéu'da Bayern Münih karşısında etkisiz bir performans sergiledi ve 2-1 mağlup oldu.

Bayern Münih, Real Madrid'in kalesinde daha büyük bir farkla galip gelebilirdi, ancak oyuncuları özellikle maçın son dakikalarında birçok kolay fırsatı kaçırdı.

İkinci maç, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve bu maçın galibi, Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo" ise Real Madrid'in Bayern Münih maçındaki yetersizliğini ortaya koyan şok edici bir istatistik yayınladı.

Gazete, "Real Madrid maç boyunca toplam 101,9 kilometre yol kat ederken, Bayern Münih 110,9 kilometre yol kat etti. Yani 9 kilometrelik bir fark var ki bu, Manchester City karşısında (çeyrek finalde) çok daha fazla mesafe kat eden Real Madrid için zayıf bir performans sayılır: Gidiş maçında 113,7 kilometre, dönüş maçında ise 114,5 kilometre."

Ayrıca bireysel olarak, Real Madrid'den Fede Valverde'nin toplam 10,05 kilometre ile en fazla mesafeyi kat eden oyuncu olduğunu ekledi. Ancak Uruguaylı oyuncu ve Kraliyet Takımı için sorun, Bayern Münih'ten beş oyuncunun koşu mesafesinde onu geride bırakmış olması: Pavlović (11,80), Kimmich (11,76), Ulis (10,66), Luis Diaz (10,39) ve Stanic (10,09).

Ve şöyle bitirdi: "Bu büyük fark, Real Madrid'in sadece skor tabelasında değil, aynı zamanda fiziksel olarak da Bayern Münih'e karşı kaybettiğini gösteriyor. Bayern Münih, yarı finale yükselme yolunda dev bir adım attı."