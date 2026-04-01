Real Madrid, Haaland konusunda kararsız... Liverpool'un forvetini transfer etmeyi tercih ediyor

Real Madrid, gelecekteki hücum projesinin ana hatlarını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Haberlere göre kulüp, önümüzdeki yıllarda hücum hattına liderlik edecek üst düzey bir forvet transferi peşinde.

ESPN'in haberine göre, Real Madrid 2027 yazında yeni bir yıldız forvet transferi için ciddi adımlar atabilir.

Haberde, Liverpool'un forveti Hugo Ekitike'nin, Kraliyet Kulübü için cazip bir seçenek olarak öne çıktığı belirtildi.

Haberde, 23 yaşındaki oyuncunun Merseyside'da geçirdiği ilk sezonunda 42 maçta 17 gol atarak Real Madrid'in radarına girdiğini belirtti.

"Buna bağlı olarak, beyaz kulübün yetkilileri tarafından durumu yakından takip ediliyor" diye ekledi.

Real Madrid yönetimi, Manchester City'nin forveti Erling Haaland'ı da takip ediyor, ancak 200 milyon avroya ulaşabilecek transfer bedeli nedeniyle tereddüt ediyor.

