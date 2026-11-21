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Vinicius Junior, sahalara döndüğü maçta Real Madrid'in kötü bir ilk yarının ardından galibiyete ulaşmasında büyük rol oynadı.

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin penaltı kaçırdığı maçta Celta Vigo'yu 2-1 (0-1) mağlup etti ve en azından geçici olarak Barcelona ile puanlarını eşitledi. Ancak Hansi Flick'in çalıştırdığı lider, pazar günü önceki puan farkını yeniden yakalayabilir.

Pablo Duran (7.) konuk ekibi erken öne geçirdi. Yarım saatten biraz fazla bir süre sonra yıldız oyuncu Mbappe beraberliği sağlayabilirdi. Ancak Fransız oyuncu, kendisinin kazandığı penaltıyı kalenin hayli üzerinden dışarı gönderdi (38.). Jude Bellingham (66.) skoru 1-1'e getirirken Carlos Espi (85.) geç gelen galibiyet golünü kaydetti.

Vinicius Junior, Real Madrid'in iki golünde de rol oynadı

Dört maçlık cezasını tamamlayan Vinicius Junior'ın oyuna girmesinin (57.) ardından Real Madrid kısa sürede beraberliği yakaladı. Brezilyalı oyuncu sol kanatta hızlanıp topu Mbappe'ye aktardı; Mbappe de Bellingham'a gol pasını verdi.

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Vinicius, 21 yaşındaki Espi'nin galibiyet golünde de rol oynadı. İspanyol forvetin önüne mükemmel bir orta yaptı. Espi'nin kafa vuruşu ilk anda sonuç vermese de seken topu çizgiden içeri gönderdi.

Eski Borussia Dortmund oyuncusu Bellingham, İspanya'nın en üst liginde 100. maçına çıkan üçüncü İngiliz oldu. Ondan önce bunu yalnızca David Beckham (113) ve Gary Lineker (103) başarmıştı. 39 golü bulunan Bellingham, Barcelona formasıyla 42 gol atan Lineker'in hemen arkasında. Beckham ise LaLiga'da Real Madrid için 13 gol kaydetti.