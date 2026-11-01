Racing Santander kulübü, La Liga karşılaşmasında Real Madrid'e karşı oynanan ve son dakikada karşı tarafın 3-0 galibiyetiyle sona eren maç sırasında bir taraftarın tribünlerden bir çakmak fırlatmasının ardından 602 euroya varan para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Hakem José Luis Munuera Montero'nun raporuna göre olay, Aurélien Tchouaméni'ye ceza sahası içinde olası bir el teması bulunduğu pozisyonun video yardımcı hakem (VAR) tarafından incelenmesinin ardından 78. dakikada meydana geldi; hakem bu incelemenin ardından penaltıyı vermemeye karar verdi.

Rapor, çakmağın ikinci yardımcı hakemin yakınına düşmesi ancak ona isabet etmemesinin ardından cisim fırlatma protokolünün ilk aşamasının devreye alındığına ve olayın sahadaki hoparlörler aracılığıyla duyurulduğuna işaret etti.

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu'nun olayla ilgili kararını çarşamba günü açıklaması bekleniyor; ancak resmi rapor, maçın akışının hafif düzeyde bozulmasıyla ilgili 117. maddenin uygulanmasının muhtemel olduğunu öngörüyor. Bu madde, bu tür olaylardan sorumlu kulübe 602 euroya varan para cezası verilmesini öngörüyor.