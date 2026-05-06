Real Madrid, şimdiden gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı. La Gazzetta dello Sport’a göre, Juventus’un hücumcu orta saha oyuncusu, İspanyol devinin transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

İtalyan spor gazetesi, Kenan Yıldız'ın başkan Florentino Pérez için "rüya transfer" olduğunu ortaya koyuyor. Juventus'un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu kısa süre önce sözleşmesini uzattı ve artık 2030 yılına kadar Torino kulübüne bağlı olacak.

Transfermarkt, Yıldız'ın değerini 75 milyon euro olarak tahmin ediyor; geçen yıl ise bu rakam 100 milyon euro olarak belirtilmişti. Juventus, Almanya doğumlu yetenekli Türk forveti öylece bırakmak istemiyor gibi görünüyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ve bununla birlikte gelir kaybı yaşanması durumunda bu durum değişebilir.

Real Madrid'in Yıldız'a olan ilgisi yeni değil. Juventus'un forveti, geçen yıl Ekim ayında, Xabi Alonso'nun Madrid ekibinin başında olduğu dönemde Real Madrid ile anılmıştı.

Kanat oyuncusu, Alonso'nun oyuncu kariyerini sonlandırdığı dönemde Bayern Münih'in altyapısında yetişti. İspanyol teknik direktör bu nedenle bir yeniden birleşmeyi düşünmüştü, ancak bu artık mümkün değil. Yine de Yıldız, Real Madrid'in listesinde hâlâ yer alıyor.

Yıldız, geçtiğimiz Pazar günü Hellas Verona karşısında 90 dakika forma giydi ve Juventus Stadyumu'ndan 1-1 berabere ayrıldı. Sezonun bitmesine üç maç kala Juventus dördüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi biletini garantiledi. Ancak beşinci sıradaki AS Roma, bir puan farkla onu takip ediyor.

Kanat oyuncusu, 2023 yılında Türkiye milli takımında ilk kez forma giydi ve şu ana kadar 28 milli maçta forma giydi. Yıldız'ın, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacağı Dünya Kupası'na katılması neredeyse kesin gibi görünüyor.