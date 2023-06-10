- Brahim Diaz, üç sezon sonra Real Madrid'e döndü
- 2027'ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı
- Real Madrid'in kadrosunda yer alacak
NE OLDU? Real Madrid, Brahim Diaz'ın kulübe geri döndüğünü ve 2027'ye kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Oyuncunun A takım kadrosunda da yer alması garantilendi.
BÜYÜK RESİM: Diaz, 2019'da Manchester City'den Real Madrid'e transfer oldu ve son üç sezonu AC Milan'da kiralık olarak geçirdi.
Diaz, 2022/23 sezonunda AC Milan formasıyla çıktığı 45 maçta yedi gol atıp yedi asist yaptı. Orta saha, 2021/22 sezonunda AC Milan ile Serie A şampiyonluğuna ulaştı.
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