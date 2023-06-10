AC Milan'da kiralık olarak forma giyen Brahim Diaz, Real Madrid'e geri döndü

Samet Çayır
Brahim Diaz AC Milan 2022-23Getty Images
Real MadridBrahim DíazTransfersMilanLa Liga

Brahim Diaz, üç sezon AC Milan'da kiralık olarak forma giydikten sonra Real Madrid'e döndü ve 2027'ye kadar geçerli olacak yeni bir anlaşma imzaladı.

  • Brahim Diaz, üç sezon sonra Real Madrid'e döndü
  • 2027'ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı
  • Real Madrid'in kadrosunda yer alacak

NE OLDU? Real Madrid, Brahim Diaz'ın kulübe geri döndüğünü ve 2027'ye kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Oyuncunun A takım kadrosunda da yer alması garantilendi.

BÜYÜK RESİM: Diaz, 2019'da Manchester City'den Real Madrid'e transfer oldu ve son üç sezonu AC Milan'da kiralık olarak geçirdi.

Diaz, 2022/23 sezonunda AC Milan formasıyla çıktığı 45 maçta yedi gol atıp yedi asist yaptı. Orta saha, 2021/22 sezonunda AC Milan ile Serie A şampiyonluğuna ulaştı.

İKİ FOTOĞRAF:

Brahim Diaz AC Milan Napoli 2022-23Getty Images

florentino perezGetty Images

Editörün Seçtikleri