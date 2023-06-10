Brahim Diaz, üç sezon AC Milan'da kiralık olarak forma giydikten sonra Real Madrid'e döndü ve 2027'ye kadar geçerli olacak yeni bir anlaşma imzaladı.

Brahim Diaz, üç sezon sonra Real Madrid'e döndü

2027'ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı

Real Madrid'in kadrosunda yer alacak

NE OLDU? Real Madrid, Brahim Diaz'ın kulübe geri döndüğünü ve 2027'ye kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Oyuncunun A takım kadrosunda da yer alması garantilendi.

BÜYÜK RESİM: Diaz, 2019'da Manchester City'den Real Madrid'e transfer oldu ve son üç sezonu AC Milan'da kiralık olarak geçirdi.

Diaz, 2022/23 sezonunda AC Milan formasıyla çıktığı 45 maçta yedi gol atıp yedi asist yaptı. Orta saha, 2021/22 sezonunda AC Milan ile Serie A şampiyonluğuna ulaştı.

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