Real Madrid - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına Real Madrid deplasmanına çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta mücadelesinde ile Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Real Madrid ile Galatasaray bu statta daha önce 5 kez karşılaştı ve ev sahibi ekip temsilcimize şans tanımadı. İstanbul'da oynanan maçlarda ise Galatasaray 4 kez konuk ettiği rakibini 3 kez devirmeyi başardı.

Real Madrid - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile PSG'yi karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 23:00'te başlayacak.

Real Madrid - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

İki takımın kadroları

Galatasaray: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel, Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor.

Real Madrid: Areola, Courtois, Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Casemiro, Fede Valverde, Brahim, Isco, Bale, Hazard, Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Mariano, Vinicius, Rodrygo.