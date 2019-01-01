Real Madrid - Galatasaray maçına Alman hakem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılı ekibin İspanya'da oynayacağı zorlu karşılaşmanın hakemi ise Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer oldu.

Alman hakem, daha önce bir Galatasaray veya Real Madrid maçında düdük çalmamıştı.

Zwayer'in yönettiği maçlarda Türk takımları

Felix Zwayer, kariyerinde Beşiktaş'ın 3 maçını yönetti. 'nin ve 'un birer karşılaşmasında görev yapan Zwayer, Türk takımlarının oynadığı toplam 5 maçta düdük çaldı.

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Türk takımları, bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig ekiplerinin Zwayer'in görev yaptığı Avurpa Kupası maçları şöyle tamamlandı: