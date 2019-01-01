Real Madrid - Galatasaray maçına Alman hakem
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılı ekibin İspanya'da oynayacağı zorlu karşılaşmanın hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer oldu.
Alman hakem, daha önce bir Galatasaray veya Real Madrid maçında düdük çalmamıştı.
Zwayer'in yönettiği maçlarda Türk takımları
Felix Zwayer, kariyerinde Beşiktaş'ın 3 maçını yönetti. Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un birer karşılaşmasında görev yapan Zwayer, Türk takımlarının oynadığı toplam 5 maçta düdük çaldı.
Türk takımları, bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Süper Lig ekiplerinin Zwayer'in görev yaptığı Avurpa Kupası maçları şöyle tamamlandı:
- 6 Ağustos 2014 | Beşiktaş 3-1 Feyenoord
- 28 Ağustos 2014 | Rostov 0-0 Trabzonspor
- 5 Eylül 2015 | Shakhtar Donetsk 3-0 Fenerbahçe
- 5 Kasım 2015 | Beşiktaş 1-1 Lokomotiv Moskova
- 28 Eylül 2016 | Beşiktaş 1-1 Dinamo Kiev