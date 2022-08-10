Harika bir dönem geçiren Fransız yıldız, rekorlar kırmaya doyamıyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi galibi Eintracht Frankfurt ile UEFA Süper Kupa mücadelesine çıkarken sahadan 2-0 üstün ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

David Alaba, ilk yarıda yakın mesafeden basit bir vuruşla skoru açarken Karim Benzema, Madrid'in zaferini mühürledi.

Fransız golcü, bu golüyle Real Madrid'in tarihine de adını yazdırdı.

Raul'ü geçti, hedef Ronaldo

Karim Benzema, Frankfurt ağlarına bıraktığı bu golle İspanyol ekibin efsane ismi Raul Gonzalez'i geride bırakarak Cristiano Ronaldo'nun arkasından ikinci sıraya yükseldi.

Böylece, Madrid tarihinde en fazla gol atan üç futbolcu sıralamasında Raul'ün 323 golü bulunurken Benzema 324 ve Cristiano Ronaldo 450 golle zirvede yer alıyor.

Gento'yu yakaladı

Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu ise Brezilyalı sol bek Marcelo.

25 kupa kazanan Brezilyalı oyuncuyu, 23 kupayla efsane oyuncu Paco Gento takip ediyordu.

Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından kupa sayısını 23'e yükselten Benzama, Gento'yu yakaladı.

Fransız yıldız böylece, Frankfurt karşısında gelen galibiyetin ardından Real Madrid tarihinin en fazla kupa kazanan ikinci oyuncusu oldu.

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