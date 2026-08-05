Real Madrid, Franco Mastantuono’yu kiralıyor ve Vinícius Júnior ile olumlu görüşmeler yürütüyor

Franco Mastantuono'nun Fiorentina'ya kiralanması an meselesi. Bunu Fabrizio Romano da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar bildiriyor. Arjantinli oyuncu sezon sonuna kadar Serie A'da forma giyecek ve ardından, satın alma opsiyonuna hiçbir şartta yanaşmak istemeyen Real Madrid'e geri dönecek. Bu arada İspanyol kulübü, hakkında çok şey konuşulan Vinícius Júnior ile "son derece olumlu" görüşmeler yürütüyor.

Mastantuono, geçen yaz yaklaşık 45 milyon euro karşılığında River Plate'ten transfer oldu ve genç yaşına rağmen (18) Santiago Bernabéu'daki ilk sezonunda şimdiden oldukça fazla süre aldı. Oyuncunun kulüple sözleşmesi 2031 ortasına kadar devam ediyor.

Bu süreçte LaLiga'da 23 maça çıktı ve bunların 11'inde ilk 11'de başladı. Bir gol ve sıfır asistle katkısı belirgin şekilde yetersiz kalınca Real, onu kiralamanın doğru olacağını düşünüyor.

Mastantuono, Madrid'de yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Ayrıca Yan Diomandé'nin büyük ihtimalle RB Leipzig'den geleceğini de biliyor; bu da onun süre bulma ihtimalini otomatik olarak ciddi ölçüde azaltıyor.

Christ Oulaï (Trabzonspor, 26 milyon), Arthur Atta (Udinese, 25), Viery (Grêmio, 15), Giovanni Fabbian (13), Marco Brescianini (Atalanta, 10), Víctor Valdepeñas (Real Madrid, 8) ile kiralık oyuncular João Mário (Juventus), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) ve Álex Jiménez'in (Bournemouth) ardından Mastantuono, La Viola'nın bu yazki onuncu transferi oluyor.

Bu arada Real Madrid, Vinícius Júnior'un 2027 ortasında sona erecek sözleşmesini uzatmayı sürdürüyor. Brezilyalı oyuncu Arsenal'in ciddi ilgisi altında, ancak İngiliz kulübü transferin gerçekleşebilirliği konusunda endişe duymak zorunda.

Real, onu takımda tutmak için her şeyi yapıyor ve teknik direktör José Mourinho'nun da doğrudan dahil olduğu "son derece olumlu bir görüşme" sonrası Vini cephesinin anlaşmayı kabul edeceğine dair "önemli ölçüde güven" taşıyor.

İddialara göre Real Madrid, Vinícius'a yıllık 22 milyon euro maaş ve yüksek bir imza parası teklif etti. Ancak Los Blancos bir an önce netlik istiyor. Vinícius yine de sözleşmesini uzatmayı reddederse, Real sözleşme süresi nedeniyle normal şartlarda onu bu transfer döneminde satmaya çalışacak.