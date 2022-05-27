Real Madrid'in Uruguaylı orta sahası Şampiyonlar Ligi kupası için her şeyini vermeye hazır.

Tüm dünyanın gözü Cumartesi günü Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çevrilmiş durumda.

İki takımın oyuncuları da sezonun son maçını kazanıp, Avrupa'nın zirvesine kurulmayı hedefliyor. Real Madrid'in genç yeteneklerinden Fede Valverde de bu gösterinin bir parçası olmaya kararlı.

As gazetesine bir röportaj veren Valverde büyük final öncesinde yaşadığı hisleri futbolseverlerle paylaştı.

Valverde ne söyledi?

Bu sezon Real Madid formasıyla 45 maça çıkan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncu final stresini konsantrasyona çevirdiğini belirtiyor.

"Elbette gerginim. Bu futbolun bir parçası. Gergin hissetmem doğal, çünkü Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacağım."

"Bu gerginlik bazen oyuna odaklanmama yardımcı oluyor. Eğer aklınız başka yerdeyse maça konsantre olamazsınız."

Uruguay'ın Montevidio kentinde doğup büyüyen Valverde, çocukluk yıllarında Real Madrid'in Avrupa'daki zaferlerini yakından takip etmediğini itiraf ediyor.

"Uruguay'da maçları izlemek kolay değildi, bizim evde Avrupa futbolu çok az izlenirdi. Büyüdükçe Real Madrid'i daha fazla takip etmeye başladım ve son dönemdeki Şampiyonlar Ligi finallerinden büyük keyif aldım."

"Hakeden biziz"

Valverde, Luis Enrique'nin şampiyonluğu Real Madrid'in hakettiği yönündeki görüşlerine katılıyor.

"Hakeden kazanacaksa kupayı alan biz oluruz. Ama yapmamız gereken şey mütevazı kalmak ve Cumartesi günü sonuna kadar savaşmak. Önceki maçlarda olduğu gibi fiziksel ve mental eforu sahaya yansıtıp, işlerin iyi gitmesi için her şeyi doğru yapmalıyız."

Zidane'ın modern futbolcu tipi olarak işaret ettiği Valverde, performansıyla Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi bile şaşırtmıştı. Valverde aldığı övgüleri bir motivasyon kaynağı olarak kullanıyor.

"Teknik direktörlerin hakkımda iyi şeyler söylemesi çok güzel. Bu beni gururlandırıyor ve motive ediyor. Bu sözleri duymak muhteşem."

Valverde, Liverpool'un Premier Lig'de Manchester City'ye kılpayı kaptırdığı şampiyonluğun final üzerinde bir rolü olacağını düşünmüyor.

"Bence etkisi olmayacak. Elbette şampiyonluğu kaçırmak sizi sinirlendirir ve size acı verir. Ama Şampiyonlar Ligi finali eşsiz bir deneyim. Finale çok güçlü çıkacaklar, konsantre olmalı ve yorulsak bile savaşmaya devam etmeliyiz."

Mbappe paylaşımına açıklık getirdi

Mbappe'nin PSG'de kalacağını açıklamasının ardından Valverde, sosyal medyada "Madrid'de oynamak herkesin sahip olamayacağı bir ayrıcalıktır" paylaşımını yapmıştı. Uruguaylı oyuncu bunun Mbappe'ye bir gönderme olmadığını savunuyor.

"Herkes istediği gibi yorumlayabilir. Ben Real Madrid'le, kendimle ve takımımla ilgili şeyler paylaşıyorum. İnsanlar bunu farklı şekilde yorumlamak istiyorsa, onlara kalmış. Mbappe'nin ne kadar iyi bir oyuncu biliyoruz, o harika bir oyuncu. Ama şu anda sadece finali düşünüyoruz. Mbappe hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum."

Social

Valverde'nin "Şampiyonlar Ligi kupası için nelerden vazgeçerdin?" sorusuna verdiği yanıt ise hayli ilginç.

"Her şeyden vazgeçerdim. Oğlum hariç. Belki bir de eşim (gülüyor). Hayır, hayır, şaka yapıyorum! Ama çok fazla şey verirdim, böyle bir finalde oynama fırsatı her zaman elinize geçmez."