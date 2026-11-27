Alman ekibi Bayern Münih, bireysel bir sorunun spor projesi üzerinde öngörülemez sonuçlar doğurabilecek bir krize dönüşmesi riskiyle karşı karşıya.

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Konuya ilişkin bir haber yayımlayan Sport gazetesi, Bavyera kulübünün üst düzey yöneticilerinin Jamal Musiala'nın sağlık sorunlarını tartışmalı biçimde ele almasının takımın soyunma odasında hoşnutsuzluk yarattığını belirtti. Gazeteye göre bu durum, Fransız Michael Olise'nin geleceğini etkileyecek kadar önemli yan etkilere yol açma tehlikesi taşıyor.

Ünlü gazeteci Christian Falk'ın bugün (Cuma) Bild'de aktardığına göre, Fransız milli oyuncu, kulübün üst düzey yöneticilerinin Jamal Musiala'ya yaklaşımını büyük bir dikkatle takip ediyor.

Musiala ile Olise arasında, futbol sahalarının ötesine uzanan yakın bir dostluk bulunuyor.

Falk'ın Bayern Münih soyunma odasından edindiği bilgilere göre Olise, kariyerinin geleceğini düşünürken yaşananları da hesaba katıyor.

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Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen ve özellikle Karl-Heinz Rummenigge'nin Jamal Musiala'nın sözleşme durumuna ilişkin açıklamaları, kulüp içinde belirgin bir hoşnutsuzluğa neden oldu.

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Ayrıca Alman oyuncunun sözleşmesindeki mali koşulların yeniden gözden geçirilmesi ihtimali, Bavyera kulübünün koridorlarında rahatsız edici bir tartışmanın kapısını araladı.

Joshua Kimmich'in Avrupa'da Lille karşısında alınan 1-2'lik yenilginin ardından kamuoyu önünde yaptığı çıkış da sıradan bir gelişme değildi.

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Alman milli oyuncu, kulüp yöneticilerinin tutumunu sorgulayarak Jamal Musiala'yı savundu. Ancak mesajı başka birine, Michael Olise'ye de yönelikti.

Kimmich, Fransız kanat oyuncusunun Bayern Münih'in sportif hedefleri açısından ne kadar önemli olduğunun farkında. 31 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak istiyor ve bu hedefe ulaşmak için kulübün en iyi oyuncularını elinde tutmasının şart olduğunu düşünüyor.

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Bavyera kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Olise, Real Madrid'in kendisine yönelik ilgisi giderek artarken şu ana kadar Münih'ten ayrılmak istediğine dair kamuoyu önünde herhangi bir işaret vermedi.

Bayern Münih ise henüz resmi müzakerelere başlamamış olsa da Fransız oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

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Bavyera kulübü uzun süredir aile kültürüyle övünüyor ve bunu dünya futbolunun yıldızlarını kadrosuna katmasını ve elinde tutmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olarak görüyor. Ancak Musiala etrafındaki tartışmalar bu imajı zedeleme tehlikesi taşıyor.

Bayern Münih'in gelecekte yeni bir sözleşmede Olise'ye sunabileceği rakamların ötesinde, oyuncunun önünde artık üzerinde düşünmeye değer, çok yakın tarihli bir emsal var: kulübün, en önemli yıldızlarından biri son derece hassas bir süreçten geçerken nasıl davrandığı.

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Bayern Münih, Musiala ve Olise'de kulübün projesini önümüzdeki on yıl boyunca etraflarında kurabileceği olağanüstü iki oyuncu bulmuştu. Ancak ilk oyuncunun krizinin yönetilme biçimi, ikincisinin takımda kalmasını etkileyebilir.