Real Madrid, Fabian Ruiz transferi için Luka Jovic'i takasta kullanacak

Zinedine Zidane, Napoli'nin orta saha oyuncusunu İspanya'ya geri getirmek için Jovic'i takasta kullanmaya hazır.

, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ama performansıyla hayâl kırıklığı yaratan Luka Jovic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Madrid ekibi 'den kadrosuna katmak istediği Fabian Ruiz transferi için Jovic'i takasta kullanabilir.

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Napoli ise santrforu Arkadiusz Milik'i kaybetme tehlikesi yaşadığı için Jovic'i içeren bir anlaşmayı düşünmeye istekli olabilir.

Daha fazla takım

Bununla birlikte devam eden koronavirüs salıgını nedeniyle oyuncuların hareket kısıtlamaları olduğu için kulüpler arasında henüz hiçbir transfer pazarlığı yapılamıyor.

Şu an Belgrad'da olan ve Madrid'e dönmesine izin verilmeyen Jovic ise uzaktan da olsa kendisine gelecek teklifleri görüşmek istiyor. Bernabeu'dan hayâl kırıklığına uğrayan Sırp forvet, yeniden istediği süreleri kendisine verecek bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.