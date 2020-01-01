Transfer

Real Madrid, Fabian Ruiz transferi için Luka Jovic'i takasta kullanacak

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Zinedine Zidane, Napoli'nin orta saha oyuncusunu İspanya'ya geri getirmek için Jovic'i takasta kullanmaya hazır.

Real Madrid, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ama performansıyla hayâl kırıklığı yaratan Luka Jovic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Madrid ekibi Napoli'den kadrosuna katmak istediği Fabian Ruiz transferi için Jovic'i takasta kullanabilir.

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Napoli ise santrforu Arkadiusz Milik'i kaybetme tehlikesi yaşadığı için Jovic'i içeren bir anlaşmayı düşünmeye istekli olabilir.

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    Bununla birlikte devam eden koronavirüs salıgını nedeniyle oyuncuların hareket kısıtlamaları olduğu için kulüpler arasında henüz hiçbir transfer pazarlığı yapılamıyor.

    Şu an Belgrad'da olan ve Madrid'e dönmesine izin verilmeyen Jovic ise uzaktan da olsa kendisine gelecek teklifleri görüşmek istiyor. Bernabeu'dan hayâl kırıklığına uğrayan Sırp forvet, yeniden istediği süreleri kendisine verecek bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

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