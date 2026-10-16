Tebas, sosyal medya platformu X üzerinden kulübün kendi kanalı Real Madrid TV ve kanalın öne çıkan isimlerini Nazi Almanyası'na özgü yöntemler kullanmakla suçlamıştı.

"Real Madrid yönetimi, kamuoyuna hangi bilgilerin ulaşacağını belirleyen bir ekibi yönetiyor ve Real Madrid TV bunun en önemli temsilcisi. Yöntemleri hep aynı: İlgilerini çeken pozisyonları seçiyor, hataları tekrar tekrar gösteriyor, güvensizlik körüklüyor ve düşman imgeleri yaratıyorlar. Bu yöntem, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını hatırlatıyor: sistematik tekrar, düşman imgesi oluşturma ve gerçekleri anlatıya tabi kılma." Tebas, Real Madrid'in Vinicius Junior'a verilen dört maçlık cezanın açıklanmasının ardından sergilediği tavra tepki olarak bunları yazdı.

Brezilyalı oyuncu, geçen hafta sonu Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyette yine kontrolünü kaybetmiş, iptal edilen golünden önce rakibinin saçını çekmiş ve bu nedenle kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Ardından hakem Isidro Diaz'ın üzerine yürümüş ve Antonio Rüdiger tarafından uzaklaştırılması gerekmişti. Ayrıca soyunma odasına giderken bir LaLiga çalışanını ittiği iddia edildi. Bunun sonucunda Vinicius Jr.'a rakibine yönelik fiziksel müdahalesi nedeniyle iki, kırmızı karttan sonraki davranışları nedeniyle de iki maç ceza verildi.

Brezilyalı oyuncu, hemen ertesi gün bir kez daha kendisini mağdur olarak gösterdi. Instagram'da, farklı maçlardan rakiplerinin kendisine göre sarı veya kırmızı kart görmesi gereken sekiz pozisyonu bir araya getiren bir görsel paylaştı. "Sarı ve kırmızı kart gören ise hep Vinicius oluyor. Utanç verici." diye öfkeyle yakındı.

Jose Mourinho yine Real Madrid ve Vinicius Junior'a karşı komplo seziyor

Teknik direktör Jose Mourinho da bir kez daha Real'e karşı komplo seziyordu. Çünkü Vinicius'a verilen ceza, AS Roma ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının hemen öncesinde lig tarafından açıklanmıştı. Olimpico'daki başarılı geri dönüşün ardından düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho, bir muhabire "Size bir soru sorabilir miyim?" diye karşılık verdi. "Bir oyuncunun maçtan iki saat önce dört maç cezalı olduğunu öğrenmesi normal mi? Bana cevap vermenize gerek yok. Bu normal mi? Bunu şimdi ya da yarın sabah açıklayamazlar mıydı? Biz tam stadyuma giderken mi açıklamak zorundaydılar?"

Mourinho ardından sözlerini daha da sertleştirdi: "Bazı şeyler utanmadan yapılıyor. [...] Bir oyuncuyu maçtan iki saat önce öldürmek istiyorsun. Bu bana normal gelmiyor. Ama şu anda normal geliyor, çünkü artık her şey ortaya çıktı."

Mourinho, eylül ortasında Atletico'ya karşı derbide alınan 2-1'lik yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısına basılı görseller getirmiş ve Atletico'nun bu pozisyonlarda aslında iki kırmızı kart görmesi gerektiğini iddia etmişti. Bunun ardından Tebas, Real'e karşı bir "komplo" olduğundan söz eden bir habere yanıt vererek buna inanmak için "başka bir galakside yaşamak" gerektiğini söylemişti: "Komploya işaret etmek, sahada gerçekte ne olduğunu açıklamaktan daha kolay."

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Real Madrid neden LaLiga Başkanı Tebas ile sürekli tartışıyor?

Kulüp buna da bir açıklamayla yanıt vermiş ve Tebas'ın sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. Tebas'ın Real Madrid medyasını Goebbels'e benzetmesinin ardından söylemler daha da sertleşti. Kulüp şimdi resmî bir açıklamayla lig başkanının istifasını istiyor.

Açıklamada, "Real Madrid, İspanyol futbolunda en büyük sorumluluk taşıyan iki makamda bulunan bir kişinin kulübümüzü, yönetimini ve televizyon kanalını itibarsızlaştırmak amacıyla Nazi rejiminin propaganda yöntemleriyle karşılaştırmasını kesinlikle tahammül edilemez ve son derece vahim bulmaktadır. Nazi ideolojisini kastetmediğini açıklaması, ifadelerinin son derece aşağılayıcı, ahlaken kınanması gereken ve bulunduğu makamlara yakışmayan niteliğini değiştirmez." denildi. Açıklama şöyle devam etti: "Real Madrid bu nedenle LaLiga başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevlerinden derhâl istifa etmesini talep etmektedir."

Real, Tebas'ın son açıklamalarının yanı sıra Negreira vakasını da yeniden gündeme getirerek LaLiga başkanını bu konuda hareketsiz kalmakla suçladı. Real Madrid bu nedenle UEFA'ya başvurmuştu.

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Real Madrid ile FC Barcelona arasındaki "Negreira vakası" nedir?

Olayın arka planında, Negreira vakasının merkezinde FC Barcelona'nın uzun yıllar boyunca İspanya hakem kurulunun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ile bağlantılı şirketlere yaptığı, toplamı yedi milyon avroya kadar çıkan ödemeler bulunuyor. İspanyol yargısı, bu ödemelerle sportif sonuçlara etki edilmesinin amaçlanıp amaçlanmadığını araştırıyor. Barcelona ise herhangi bir yanlış yaptığını reddediyor.

İspanya'daki hakem yönetimi konusunda LaLiga ile yaşanan anlaşmazlık geçen yıl tamamen tırmanmıştı. Real, şubat başında İspanya futbol federasyonuna gönderdiği dört sayfalık sert mektupta "rekabetin çarpıtılmasından", "manipülasyondan", "dolandırıcılıktan" ve "içeriden sistematik biçimde" yozlaşmış, temelden reforme edilmesi gereken bir sistemden söz etmişti.

Tebas, mektubun ardından Real Madrid'i "mağdur zihniyetine" sahip olmakla suçlamıştı: "Artık akıllarını tamamen yitirdiler. Amaç La Liga'yı itibarsızlaştırmak." LaLiga, İspanya'nın başkentindeki kulüp hakkında suç duyurusunda bile bulunmuştu.

Tebas ile Real arasındaki anlaşmazlığın yeniden tırmanması bir yana, yapılan karşılaştırma da oldukça yakışıksız olsa da Real Madrid TV son yıllardaki yayınlarıyla eleştirilere açık hâle geldi ve bazı yayın politikaları nedeniyle haksız sayılmayacak sert eleştirilere maruz kalıyor.

Örneğin, geçen yılın nisan ayında Barcelona ile oynanacak kupa finali öncesinde hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'ya yönelik utanç verici yaklaşım hâlâ akıllarda. Real Madrid, Real Madrid TV'de De Burgos Bengoetxea'yı konu alan ve hakemin geçmişte Real aleyhine verdiği bazı tartışmalı kararları ele alan bir video yayımlamıştı. Kulübün televizyon kanalı ayrıca Real'in De Burgos Bengoetxea'nın yönettiği maçlardaki galibiyet oranından şikâyet etmiş, Barcelona'nın oranının ise çok daha yüksek olduğunu hesaplamıştı. Madrid kulübü, hakemin büyük maçları yönetmeye uygun olup olmadığını da sorgulamıştı.

De Burgos Bengoetxea, final öncesindeki basın toplantısında gözyaşlarına boğulmuş ve söz konusu yayınlar nedeniyle oğlunun okulda tacize uğradığını anlatmıştı.



