Real Madrid, JJ Gabriel'i Santiago Bernabeu'ya getirmeye hazırlanırken genç oyuncu transferinde önemli bir hamleyi tamamlamaya yakın. 16 yaşındaki yetenek Manchester United'a veda etti, ancak ünlü beyaz formayı resmen giyebilmesi için aşılması gereken son bir bürokratik engel var.

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Real Madrid'in önündeki son engel

Gabriel'in geleceğine ilişkin uzun süredir devam eden süreç, genç oyuncunun Manchester'dan Madrid'e gitmeye hazırlanmasıyla sona yaklaşıyor. Oyuncu ile İspanyol devi arasında tüm şartlarda anlaşmaya varılmış olsa da transfer, dünya futbolunun yönetim organı FIFA gerekli onayı verene kadar resmen tescil edilemeyecek. Bu, 18 yaşından küçük oyuncuları kapsayan tüm uluslararası transferler için standart ancak zorunlu bir koşul.

Madrid, yönetim organının reşit olmayan oyuncuların transferine ilişkin katı düzenlemeleri nedeniyle yaşanabilecek sorunları önlemek için tüm yasal gerekliliklerin karşılanmasına özen gösterdi. Kulüp, nihai iznin alınmasında sorun yaşanmayacağından emin. Gabriel de kısa süre önce kulübün Valdebebas tesislerini ziyaret ederek yakında her gün birlikte çalışacağı personel ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Böylece İspanya'daki yeni hayatına yönelik önemli adımlar attı. Gabriel, Premier League devine gönderdiği mesajla Old Trafford'dan ayrıldığını da doğruladı. AS'nin aktardığına göre genç oyuncu, sosyal medyada "Hoşça kal ve teşekkürler, Man United" diye yazdı.AS.

Antrenman programı ve sözleşme detayları

İki taraf arasındaki anlaşmanın üç yıl sürmesi bekleniyor. Bu, mevcut futbol düzenlemeleri uyarınca genç oyuncular için izin verilen azami süre. Evrak işlemleri tamamlanıp tescil dönemi açılana kadar resmî maçlarda forma giyemeyecek olsa da Gabriel, İspanya'nın başkentinde formunu korumak için çalışmaya başladı. Şu anda İspanyol futbolunun gerekliliklerine hazır olmak amacıyla Madrid'in kuzeyindeki Boadilla del Monte'de antrenman yapıyor.

Madrid, Gabriel'i uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor ve prestijli altyapı sisteminde gelişimi için net bir yol haritası belirledi. İlk plan, kulübün kendine özgü taktik gerekliliklerine ve kültürüne uyum sağlaması için genç takımlarla çalışmasını öngörüyor. Gelişiyle ilgili heyecan, hem kulüpte hem de İspanyol futbolunu takip edenler arasında potansiyelini sahadaki performansına nasıl yansıtacağına dair büyük bir merak yarattı.

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Castilla'ya ve A takıma uzanan yol

Tescil işlemleri tamamlanıp Primera Federacion transfer dönemi ocak ayında resmen açıldığında Gabriel, Madrid Castilla formasıyla ilk maçına çıkabilecek. Kulübün, efsane isim Raul'un yönetimindeki rezerv takımında oynamak, genç takım futboluyla A takım arasında önemli bir köprü görevi görecek. Bu dönemdeki gelişimi, daha üst seviyelere hazır olup olmadığını değerlendirecek A takım teknik ekibi tarafından yakından izlenecek.

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Bu hamle, Madrid'in piyasa değerleri hızla yükselmeden önce dünyanın en gelecek vadeden genç oyuncularını kadrosuna katma stratejisini sürdürüyor. Madrid, United altyapısında büyük değer verilen Gabriel'i transfer ederek rakiplerini geride bıraktı. Artık tüm dikkatler onun gelişimine ve Santiago Bernabeu'da A takımda kendine yer bulan diğer altyapı mezunlarının başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağına çevrildi.

İspanyol futbolunda yeni bir sayfa

United için Gabriel düzeyinde bir yeteneği kaybetmek darbe olsa da son Avrupa şampiyonunun cazibesi oyuncu açısından karşı konulamayacak kadar güçlüydü. Genç oyuncunun gelişi, kariyerlerini hızlandırmak için yurt dışında fırsat arayan İngiltere'de yetişmiş genç futbolculara ilişkin daha geniş bir eğilimin parçası. İspanya liglerinin teknik yapısının, Madrid'deki yolculuğuna başlayan Gabriel'in oyun tarzına uygun olması bekleniyor.

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Tüm taraflar artık Zürih'ten gelecek nihai onayı beklerken Gabriel'in resmen tanıtılmasının önündeki tek engel idari süreç. Bu engel aşıldığında dikkatler yönetimden antrenman sahasına çevrilecek.