Real Madrid Erling Haaland'ı transfer etmek için Dortmund'a 150 milyon euro teklif edecek

İspanyol basınından Sport'a göre Norveçli golcüyü transfer planlamasında ilk sıraya yazan Real Madrid, dev bir teklif hazırlığında.

İspanyol basınının önde gelen gelen gazetelerinden Sport, Real Madrid'in attığı gollerle Avrupa futboluna damgasını vuran Erling Haaland'ı transfer planlamasının ilk sırasına koyduğunu öne sürdü.

Habere göre bu sezon Borussia Dortmund formasını giydiği 32 maçta 36 gol kaydeden 20 yaşındaki oyuncuyu transfer operasyonlarındaki öncelik olarak belirleyen Real Madrid yönetimi, Haaland'ın Avrupa futbolunun önümüzdeki 10 yılına damga vuracağı görüşünde birleşti.

Teklif 150 milyon euro

Haaland transferine kaynak yaratabilmek için çok sayıda oyuncusunu gözden çıkartabilecek olan Real Madrid'in bu transfer için Dortmund'a 150 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haaland'a ise yıllık 20 milyon euro önerecek olan İspanyol ekibinin her iki teklifinin de kabul görmesi bekleniyor.

Dortmund CEO'su Hans Joaquim Watzke'in Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile oldukça sağlam bir ilişkisinin bulunması da iddiaları güçlendiren bir başka etken.

Bu yaz ayrılması bekleniyor

Kontratındaki bir maddeden ötürü 2022 yazında 75 milyon avroya serbest kalacak olan Haaland'ı daha yüksek bir bedelle satmak isteyen Alman ekibinin Norveçli yıldızı bu yaz satmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Her takımına kazandırdı

2017'de Bryne'dan Molde'ye 100 bin euro karşılığında transfer olan Haaland, 2019'da 8 milyon euro karşılığında Avusturya'nın Salzburg takımının yolunu tutmuştu. Bir yıl sonra 20 milyon euroya Dortmund'a transfer olan Haaland, Alman ekibinden de daha yüksek bir bedelle ayrılacak.