Jose Mourinho, Ocak 2027 transfer dönemi öncesinde Endrick'in geleceğine ilişkin artan spekülasyonlara yanıt verdi. Brezilyalı genç oyuncu bu sezon şimdiye kadar sınırlı süre alsa da Real Madrid teknik direktörü, kulübün ona hâlâ ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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Mourinho'dan Endrick'in ayrılık iddialarına yanıt

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Endrick'in Ocak 2027 transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine ilişkin spekülasyonlara karşı çıktı. Genç forvetin bu sezon sınırlı süre alması tartışılmaya devam ederken Mourinho, oyuncunun planlarının önemli bir parçası olduğunu açıkça belirtti.

"Burada çok iyi gidiyor," diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için durum çok açık: Real Madrid, Endrick'ten daha önemli. Endrick'i çok önemsiyorum; harika bir çocuk ve ona büyük bir sevgi duyuyorum. Ama benim için Real Madrid, Endrick'ten daha önemli. Bu da Real Madrid'in ona ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Real Madrid teknik direktörünün de ona ihtiyacı var."

Menajerlere ve rakip kulüplere doğrudan mesaj

Mourinho, sözlerini kış transfer dönemi öncesinde transfer haberlerini gündeme taşıyan muhabirlere, menajerlere ve kulüplere doğrudan yöneltti. Kadroya ilişkin kararlarda son sözün kulüp yönetiminde olduğunu kabul etmekle birlikte yönetimin kendi tutumunu bildiğini vurguladı.

Mourinho şöyle devam etti: "Cevabınızı zaten aldınız: Siz, haber yazanlar, onun menajerleri ve gazetelere haber gönderen tüm kulüpler. Bundan sonra, üst makam olarak Real Madrid'de yöneticilerim farklı bir karar verirse bugünün futbolunda buna saygı duyulmalı. Ama Real Madrid teknik direktörü olarak ben, üst yönetim benim için Endrick'in önemli olduğunu biliyor."

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Madrid'de kadro derinliği neden önemli?

Mourinho, daha az süre alan oyuncuların kulüpten otomatik olarak ayrılması gerektiği düşüncesine de karşı çıktı. Real Madrid, La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa'da mücadele ederken oyuncu rotasyonu önemini koruyor.

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Mourinho, "Real Madrid'in farklı seçenekler sunan güçlü bir kadrosu olmalı. Böylece teknik direktör, bir oyuncu sakatlandığında ya da millî takımına gidip yorgun döndüğünde endişelenmez," dedi. "Harika bir sezon geçirmem için bana seçenek sunan oyuncular istiyorum. On bir iyi oyuncu değil, çok sayıda iyi oyuncu istiyorum."

Yoğun fikstürde fırsat arayışı

Real Madrid, cumartesi günü Santiago Bernabeu'da Celta Vigo'ya karşı oynayacağı La Liga maçıyla yoğun bir fikstüre giriyor. Sekiz günde üç maç ve ardından yoğun bir kış takvimi varken kadrodaki her forvetin katkı vermeye hazır olması gerekiyor.

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Endrick için yaklaşan maçlar, Ocak transfer dönemi açılmadan önce Mourinho'nun yönetiminde daha fazla süre almak adına yeni bir fırsat sunuyor.