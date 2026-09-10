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Real Madrid, Endrick'i kiralamaya açık: Milan ve Roma büyük bir transfer umuyor

Real Madrid'de Brezilyalı genç yıldız Endrick için alan daralıyor: Mourinho fikrini değiştirdi ve kiralık ayrılığa kapı açtı

Geçen yaz hem Roma hem de Milan, genç Brezilyalı yetenek Endrick’i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katma hayalini uzun süre kurmuştu. Real Madrid başlangıçta bu ihtimale kapıyı aralamış, ancak daha sonra Josè Mourinho onu kadroda tutmasını istediği için fikrini değiştirmişti. Şimdi ise işler hızla değişiyor. Hatta The Athletic ocak ayında kiralık ayrılığa izin verilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini yazıyor; bunun nedeni de kendisine aktif bir rol bulma konusunda çok az fırsat çıkması. Bu durumda Milan, yeni bir teklif yapmaya hazır olacaktır.

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